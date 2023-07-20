В Минкульте сообщили, что планов по передаче других музейных ценностей РПЦ пока нет
Минкульт РФ: Речь о передаче других музейных ценностей РПЦ пока не идёт
Решение о передаче Русской православной церкви (РПЦ) иконы "Троица" Андрея Рублёва и раки от мощей Александра Невского не стало прецедентным. Другие музейные ценности РПЦ передавать пока не планируется, рассказала ТАСС замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель.
"Это не прецедент. Передачи происходят не слишком часто, но происходят. Пока других передач не наблюдается", — пояснила Чечель.
Лайф рассказывал, что в мае патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако российский лидер Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование. Сейчас "Троицу" ожидает плановая реставрация, а уже после этого — передача непосредственно Троице-Сергиевой лавре.
ТАСС / Метцель Михаил