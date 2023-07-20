В Минкульте сообщили, что планов по передаче других музейных ценностей РПЦ пока нет

Решение о передаче Русской православной церкви (РПЦ) иконы "Троица" Андрея Рублёва и раки от мощей Александра Невского не стало прецедентным. Другие музейные ценности РПЦ передавать пока не планируется, рассказала ТАСС замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель.

"Это не прецедент. Передачи происходят не слишком часто, но происходят. Пока других передач не наблюдается", — пояснила Чечель.