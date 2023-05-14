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14 мая, 12:45

Раскрыты условия передачи РПЦ гробницы Александра Невского

Пиотровский: Эрмитаж передаст гробницу Александра Невского церкви на 49 лет

<p>Гробница Александра Невского. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6_1%D0%B0.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Mikhail Golub</a></p>

Гробница Александра Невского. Фото © Wikipedia / Mikhail Golub

Эрмитаж на 49 лет передаст Санкт-Петербургской епархии РПЦ право хранить серебряную гробницу Александра Невского в лавре, названной в его честь. Там соединится рака с мощами святого, заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

"В течение ста лет Эрмитаж хранил и четырежды спасал от гибели гробницу и раку святого Александра Невского. Сегодня эта ответственность на 49 лет передаётся церкви", — приводит его слова пресс-служба Эрмитажа.

Указывается, что Эрмитаж и Санкт-Петербургская епархия заключили договор, утверждённый и согласованный Патриархом Московским и всея Руси и главой Минкультуры РФ. Теперь РПЦ нужно будет воссоздать уникальные условия состояния воздуха, которые были сделаны Эрмитажем огромным трудом, иначе гробница погибнет. Пиотровский назвал согласие музея на передачу этого шедевра в лавру ярким событием мирового значения.

"Эрмитаж исходит из того, что в данный геополитический момент для судеб страны и социального мира в ней соединение мощей с гробницей на территории лавры приобретает особый смысл. Сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности", — подчеркнул он.

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Светлана Оперук
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