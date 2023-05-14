Раскрыты условия передачи РПЦ гробницы Александра Невского

Эрмитаж на 49 лет передаст Санкт-Петербургской епархии РПЦ право хранить серебряную гробницу Александра Невского в лавре, названной в его честь. Там соединится рака с мощами святого, заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

"В течение ста лет Эрмитаж хранил и четырежды спасал от гибели гробницу и раку святого Александра Невского. Сегодня эта ответственность на 49 лет передаётся церкви", — приводит его слова пресс-служба Эрмитажа.

Указывается, что Эрмитаж и Санкт-Петербургская епархия заключили договор, утверждённый и согласованный Патриархом Московским и всея Руси и главой Минкультуры РФ. Теперь РПЦ нужно будет воссоздать уникальные условия состояния воздуха, которые были сделаны Эрмитажем огромным трудом, иначе гробница погибнет. Пиотровский назвал согласие музея на передачу этого шедевра в лавру ярким событием мирового значения.

"Эрмитаж исходит из того, что в данный геополитический момент для судеб страны и социального мира в ней соединение мощей с гробницей на территории лавры приобретает особый смысл. Сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности", — подчеркнул он.