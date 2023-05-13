Эрмитаж передаст РПЦ серебряную гробницу Александра Невского
Эрмитаж передаст Русской православной церкви знаменитую серебряную раку Александра Невского. Как сообщили в пресс-службе музея, соответствующий приказ уже подписан Минкультом.
"Подписан приказ Министерства культуры Российской Федерации о передаче гробницы Александра Невского Санкт-Петербургской епархии. Коллекция Государственного Эрмитажа является государственной собственностью и управляется Музейным фондом Российской Федерации", — сказано в сообщении.
Точные сроки передачи объекта пока не известны. Сделать это в короткие сроки будет крайне сложно из-за огромного веса конструкции.
Ранее Лайф писал, что XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдёт с 18 по 21 мая на Дворцовой площади. В этом году ему будет посвящён старт знаменитого петербургского звукового шоу "Поющие мосты". Также фестиваль впервые в истории обрёл талисман. Его главным символом стал кот-учёный.
ТАСС / Александр Демьянчук