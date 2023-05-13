Эрмитаж передаст РПЦ серебряную гробницу Александра Невского

Точные сроки передачи объекта пока не известны. Сделать это в короткие сроки будет крайне сложно из-за огромного веса конструкции.

Ранее Лайф писал, что XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдёт с 18 по 21 мая на Дворцовой площади. В этом году ему будет посвящён старт знаменитого петербургского звукового шоу "Поющие мосты". Также фестиваль впервые в истории обрёл талисман. Его главным символом стал кот-учёный.