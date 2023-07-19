Епархия: "Троице" в храме Христа Спасителя поклонилось 230 тысяч человек
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За всё время пребывания иконы "Троица" Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя ей поклонилось свыше 200 тысяч человек. Об этом сообщил глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
"Всего за время пребывания иконы "Троица" в храме ей поклонилось 230 тысяч человек", — приводит РИА "Новости" его слова.
Напомним, всё началось с того, что патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, а затем была проведена плановая реставрация. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование Церкви. Сейчас икона находится в храме Христа Спасителя, она пробудет там до 19 июля. Затем "Троицу" ожидает плановая реставрация, а уже после этого — передача непосредственно Троице-Сергиевой лавре.