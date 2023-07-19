Регион

Уведомления отключены

19 июля, 15:03

Епархия: "Троице" в храме Христа Спасителя поклонилось 230 тысяч человек

<p>Обложка © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

За всё время пребывания иконы "Троица" Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя ей поклонилось свыше 200 тысяч человек. Об этом сообщил глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

"Всего за время пребывания иконы "Троица" в храме ей поклонилось 230 тысяч человек", — приводит РИА "Новости" его слова.

Московская епархия сократила время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя

Московская епархия сократила время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя

Напомним, всё началось с того, что патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, а затем была проведена плановая реставрация. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование Церкви. Сейчас икона находится в храме Христа Спасителя, она пробудет там до 19 июля. Затем "Троицу" ожидает плановая реставрация, а уже после этого — передача непосредственно Троице-Сергиевой лавре.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Религия
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров