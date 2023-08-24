Нумерология: Под какими числами рождаются главные неудачники

На характер и судьбу человека оказывает непосредственное влияние конкретное число месяца, в которое он родился. Неслучайно многие из нумерологов считают некоторые цифры не столь удачными для появления на свет. Итак, что же скрывается за датой, которая сопровождает нас всю жизнь, и под какими числами рождаются самые настоящие неудачники?

Рождённые 4, 14 и 24-го числа

Рождённые 4, 14, 24-го числа любого месяца очень работоспособные люди, но им важно перевести свою деятельность из физической в интеллектуальную и использовать свой талант в аналитике. Таинственное число 4 в некоторых культурах считается несчастливым из-за его фонетического сходства со словом "смерть", однако это необязательно физическая скоропостижная кончина или мрачная судьба. Четвёрка — очень сильное число с негативной окраской, оно затмевает любые цифры рядом. То есть в данном случае не столь важно, родились вы 4 или 24-го числа: шквал неудачной энергетики обрушится на интеллектуальную и профессиональную деятельность в любом случае. А вам предстоит с этим побороться. Более того, несчастливое число может задеть сильнее, если вам не повезло родиться в апреле — в четвёртом месяце года.

Многие "четвёрки" тяготеют к точным наукам. Эти люди трезво относятся к любым неудачам, воспринимая провал как неизбежную часть жизненного опыта, ведь на их пути это довольно частый гость. Однако стоит помнить, что числа не обладают полной силой диктовать нам жизненный путь. Даже рождённым под числами-неудачниками иногда доводится добиваться хороших результатов в жизни, просто им на это нужно чуть больше времени.

Нумерология: какое число в дате рождения кричит, что вы неудачник? Фото © Freepik

Рождённые 8 и 11-го числа

Людей, которые родились 8 и 11-го числа любого месяца, преследуют постоянные испытания и неудачи. Их жизнь — сплошной аттракцион, отнимающий уйму энергии. У бедолаг с числами 8 и 11 в дате рождения редко когда всё спокойно и тихо, чаще им ежедневно приходится сталкиваться с трудностями. Большинство "восьмёрок" даже свыклись с таким ритмом. К чертам со знаком минус можно также отнести чрезмерную амбициозность этих людей, жёсткость и даже жестокость в отношении подчинённых. Личности, родившиеся 11-го числа, отличаются нетерпением к людям в целом. Среди негативных черт — импульсивность, самонадеянность и упрямство. Из-за природной сдержанности им бывает очень сложно продемонстрировать всю полноту и глубину своих чувств даже самым близким людям.

Рождённым 8 и 11-го числа легче реализоваться в карьере, чем в личной жизни. Такие люди идут по головам, много работают, но, когда возвращаются домой, плачут в подушку от одиночества, даже если у них есть партнёр или возлюбленный. Однако имейте в виду, что жизнь гораздо сложнее, чем любая цифровая метка. Примите к сведению все вводные данные и постарайтесь выбраться из этого болота неудачного числа. У вас всё обязательно получится.

Рождённых 8 и 11-го числа любого месяца преследует неблагостная планета, проявляется это в постоянных испытаниях и неудачах. Фото © Freepik

Рождённые 13-го числа

Число 13 уже давно имеет репутацию неудачного предзнаменования. В Средневековье европейцы верили в примету, что, когда за столом собираются тринадцать человек, первый, кто покинет застолье, вскоре погибнет. Будь то старое суеверие или просто совпадение, но это число часто связано с историями о несчастьях. Однако может ли рождение 13-го числа действительно определять вашу судьбу? К сожалению, да.

Люди, у кого в дате рождения стоит число 13, появились на свет с долгами из прошлой жизни. Им важно очищать свою карму, работать над эгоизмом, ни в коем случае не впадать в зависимость. Кроме того, бедолаги довольно ленивы, что часто мешает им в достижении поставленных целей. На определённом этапе жизнь этих людей — сплошные препятствия, которые нужно преодолеть, чтобы отработать кармические долги. Тогда всё наладится. В ином случае жизнь тех, у кого в дате рождения есть цифра 13, будет сложной, с постоянно возникающими проблемами с деньгами. Также высок риск попасть в токсичные, созависимые отношения или даже в секты.

Какими чертами характера наделены люди, рождённые 13-го числа? Фото © Freepik

Рождённые 9-го числа

В некоторых восточных культурах число 9 связано со страданиями и невзгодами из-за его фонетического сходства со словом "боль". Вот чего не хватает рассеянным "девяткам", так это внимания к собственным финансам. Любые суммы денег в мгновение ока исчезают из их рук. Рождённые 9-го числа становятся банкротами и с лёгкостью влезают в долги. А ещё их очень просто обмануть или предать.

Рождённых 9-го числа любого месяца преследуют постоянные неудачи в сфере финансов — они влезают в долги и становятся банкротами. Фото © Freepik