Советский армейский быт: жизнь солдат в армии СССР, какой вы никогда её не видели
Жизнь солдата представляется чем-то крайне сложным от начала и до конца. Да, конечно, трудностей во все времена хватало, но были и моменты, которым мы с вами позавидовали бы!
Военная жизнь в СССР была неотъемлемой частью культуры и истории страны. Каждый год десятки и сотни тысяч молодых людей отправлялись на службу в армию, где в течение нескольких лет они учились обороне своей Родины. Для большинства людей армейские годы были сложным, но одновременно и увлекательным периодом жизни. Собрали 10 архивных кадров, которые это доказывают.
Сентябрь 1952 г. Солдаты в армейской столовой одной из воинских частей Московского военного округа.
Жизнь советских солдат: фотографии и рассказы годов СССР. Фото © ТАСС / Николай Бобров
Август 1953 г. Военнослужащие одной из частей Московского военного округа перед увольнением в город.
Какой была армия СССР. Фото © ТАСС / Николай Бобров
Февраль 1964 г. Военнослужащие Военно-морского флота на пристани.
Советский армейский быт: жизнь солдат в тылу и на фронте. Фото © Фотохроника ТАСС
Апрель 1975 г. СССР. Ленинградская область. Капитан Л.В. Сирота рассказывает солдатам о подвиге Героя Советского Союза А.Ф. Типанова.
Как была устроена жизнь советских солдат: фотографии времён СССР. Фото © ТАСС / Смольский Сергей
Август 1978 г. Орёл. Поздравление после первого самостоятельного полёта.
Какой в СССР был советский армейский быт: что скрывают редкие снимки. Фото © ТАСС / Углик Виктор
Сентябрь 1981 г. Подшефная воинская часть Кировского завода. Молодой солдат принимает военную присягу на территории предприятия.
Назад в СССР — быт советских солдат. Фото © ТАСС / Олег Пороховников
Март 1983 г. Военнослужащий Алексей Капылов из Калинина во время чтения письма из дома.
Советские солдаты: как они жили и сражались. Фото © ТАСС / Жиганов Николай
Январь 1986 г. Ленинград. Отличники учёбы штурманского факультета училища имени М.В. Фрунзе во время построения.
Фото СССР: жизнь советских солдат, подробности быта. Фото © ТАСС / Олег Пороховников
Март 1988 г. Ленинград. Лучший стрелок роты рядовой Сергей Жук среди сослуживцев.
Фотографии советской военный формы, техники. Фото © ТАСС / Олег Пороховников
Ноябрь 1991 г. Севастополь. Упражнение со штангой выполняет младший сержант А. Дорошенко.
Советский армейский быт: как служили в бывшем СССР. Фото © ТАСС / Зуфаров Валерий, Телеоров Дмитрий
Все эти фотографии — лишь беглый взгляд на жизнь советских солдат. Они не только сражались на фронтах, но и работали в тылу, выполняя различные задачи — от строительства оборонительных сооружений до обеспечения войск. Их жизнь была полна трудностей, но военнослужащие СССР продолжали бороться и защищать свою Родину. Оставив след в истории Советского Союза, эти солдаты заслужили уважение и восхищение.
А ранее LIFE вспоминал, как прекрасно выглядел Советский Союз с высоты птичьего полёта. Представляем вам ряд уникальных архивных кадров всеми любимой страны, да ещё и с высоты! Будоражащее зрелище гарантировано.
ТАСС / Олег Пороховников