Советский армейский быт: жизнь солдат в армии СССР, какой вы никогда её не видели

Военная жизнь в СССР была неотъемлемой частью культуры и истории страны. Каждый год десятки и сотни тысяч молодых людей отправлялись на службу в армию, где в течение нескольких лет они учились обороне своей Родины. Для большинства людей армейские годы были сложным, но одновременно и увлекательным периодом жизни. Собрали 10 архивных кадров, которые это доказывают.

Сентябрь 1952 г. Солдаты в армейской столовой одной из воинских частей Московского военного округа.

Жизнь советских солдат: фотографии и рассказы годов СССР. Фото © ТАСС / Николай Бобров

Август 1953 г. Военнослужащие одной из частей Московского военного округа перед увольнением в город.

Какой была армия СССР. Фото © ТАСС / Николай Бобров

Февраль 1964 г. Военнослужащие Военно-морского флота на пристани.

Советский армейский быт: жизнь солдат в тылу и на фронте. Фото © Фотохроника ТАСС

Апрель 1975 г. СССР. Ленинградская область. Капитан Л.В. Сирота рассказывает солдатам о подвиге Героя Советского Союза А.Ф. Типанова.

Как была устроена жизнь советских солдат: фотографии времён СССР. Фото © ТАСС / Смольский Сергей

Август 1978 г. Орёл. Поздравление после первого самостоятельного полёта.

Какой в СССР был советский армейский быт: что скрывают редкие снимки. Фото © ТАСС / Углик Виктор

Сентябрь 1981 г. Подшефная воинская часть Кировского завода. Молодой солдат принимает военную присягу на территории предприятия.

Назад в СССР — быт советских солдат. Фото © ТАСС / Олег Пороховников

Март 1983 г. Военнослужащий Алексей Капылов из Калинина во время чтения письма из дома.

Советские солдаты: как они жили и сражались. Фото © ТАСС / Жиганов Николай

Январь 1986 г. Ленинград. Отличники учёбы штурманского факультета училища имени М.В. Фрунзе во время построения.

Фото СССР: жизнь советских солдат, подробности быта. Фото © ТАСС / Олег Пороховников

Март 1988 г. Ленинград. Лучший стрелок роты рядовой Сергей Жук среди сослуживцев.

Фотографии советской военный формы, техники. Фото © ТАСС / Олег Пороховников

Ноябрь 1991 г. Севастополь. Упражнение со штангой выполняет младший сержант А. Дорошенко.

Советский армейский быт: как служили в бывшем СССР. Фото © ТАСС / Зуфаров Валерий, Телеоров Дмитрий

Все эти фотографии — лишь беглый взгляд на жизнь советских солдат. Они не только сражались на фронтах, но и работали в тылу, выполняя различные задачи — от строительства оборонительных сооружений до обеспечения войск. Их жизнь была полна трудностей, но военнослужащие СССР продолжали бороться и защищать свою Родину. Оставив след в истории Советского Союза, эти солдаты заслужили уважение и восхищение.