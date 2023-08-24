В российских школах могут начать показывать документальное кино о героях спецоперации

Документальное кино о героях специальной военной операции на Украине могут начать показывать в российских школах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на ответ ведомства сенатору Ирине Рукавишниковой, которая ранее выступила с этой инициативой.

"Минкультуры России готово оказать содействие в проведении недели современного документального кино, предполагающей просмотр обучающимися общеобразовательных организаций кинолент, посвящённых героям специальной военной операции", — говорится в ответе.

В Министерстве просвещения РФ также ответили, что готовы рассмотреть возможность сотрудничества и реализации этого проекта при наличии соответствующих экспертных заключений.

По данным Минкульта, в российский прокат на данный момент вышло уже четыре подобных фильма. При этом просвещать намерены не только ими: в школьных музеях также могут появиться разделы о специальной военной операции. Соответствующие рекомендации направлены в регионы страны.