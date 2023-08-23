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23 августа, 13:23

В российских школах впервые пройдут единые учения по отработке действий при ЧС

В РФ 29–30 августа пройдут единые учения в школах по отработке действий при ЧС

В школах РФ 29–30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями. Будет отработан комплексный сценарий действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе. Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах, сообщается на сайте Минпросвещения.

"Подготовка к началу учебного года идёт планово. И один из ключевых вопросов для всех образовательных организаций обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса. В конце августа состоятся всероссийские учения по безопасности, где будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств", — отметил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, и администрация учебных учреждений, и педагоги должны чётко знать, что им делать. Всероссийские учения призваны дать исчерпывающую информацию о степени готовности к различным ситуациям и помочь сформировать необходимые навыки. Так, в ходе учений в школах и колледжах будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Как подчёркивает пресс-служба министерства, проведение таких мероприятий поспособствует психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий. Результаты учений проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

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Ранее стало известно, что в российских школах переименовали ОБЖ. Теперь предмет называется "Основы безопасности и защиты Родины".

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ТАСС / Эрик Романенко

Никита Никонов
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