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24 августа, 03:38

Россиянам с детьми напомнили о праве на неполный рабочий день

Экономист Хрусталёва: Россияне с детьми имеют право на неполный рабочий день

Россияне с детьми имеют право на неполный рабочий день и выходные сверх нормы, рассказала Ura.ru вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва.

По словам эксперта, действующее законодательство предусматривает не только прямые финансовые выплаты, но и льготы. Так, родители, чей ребёнок ещё не достиг 14 лет, имеют право на неполный рабочий день.

Также она напомнила о праве родителя ребёнка-инвалида на дополнительные выходные дни и выходные дни для семей с детьми в районах Крайнего Севера.

"Есть также льготы по налогообложению, если ребёнок в семье имеет инвалидность. Например, в Москве один из родителей ребёнка-инвалида освобождается от уплаты транспортного налога на одно зарегистрированное транспортное средство", — заявила Хрусталёва.

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Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
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