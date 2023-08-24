Россиянам с детьми напомнили о праве на неполный рабочий день

Россияне с детьми имеют право на неполный рабочий день и выходные сверх нормы, рассказала Ura.ru вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва.

По словам эксперта, действующее законодательство предусматривает не только прямые финансовые выплаты, но и льготы. Так, родители, чей ребёнок ещё не достиг 14 лет, имеют право на неполный рабочий день.

Также она напомнила о праве родителя ребёнка-инвалида на дополнительные выходные дни и выходные дни для семей с детьми в районах Крайнего Севера.

"Есть также льготы по налогообложению, если ребёнок в семье имеет инвалидность. Например, в Москве один из родителей ребёнка-инвалида освобождается от уплаты транспортного налога на одно зарегистрированное транспортное средство", — заявила Хрусталёва.