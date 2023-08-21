Путин дал Воробьёву важное поручение по мобилизованным и контрактникам из Подмосковья

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Подмосковья Андреем Воробьёвым оценил систему поддержки семей мобилизованных для участия в СВО и контрактников из области. Он попросил не ослаблять внимание к этой теме.

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Обложка © T.me / Кремль. Новости

"Я знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена. Надеюсь, что вы будете так же, как сейчас, уделять этому необходимое личное внимание. И это будет хорошим примером для других регионов тоже", — сказал глава государства.

Они также коснулись темы аварийного жилья и закрытия мусорных полигонов. По словам Путина, время от времени ему докладывают, что власти Московской области активно работают и по этим направлениям. Вместе с тем российский лидер отметил высокую дорожную загруженность региона, в ответ на что Воробьёв рассказал о проектах, позволяющих разгрузить подмосковные дороги. Среди таких, например, строительство нескольких десятков путепроводов.