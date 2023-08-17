Воробьёв заявил, что с запуском МЦД-3 стоимость поездок снизится почти в три раза

Открытие движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) является долгожданным событием для Московской области, в особенности для жителей Химок, Раменского, Люберец и Жуковского, отметил глава региона Андрей Воробьёв. По его словам, немаловажным является и уменьшение стоимости проезда.

"Для нас очень важное событие. <…> Потому что качество поездки, возвращение домой совершенно другое. 180 рублей и 65 рублей, которые человек заплатит, — это огромная разница. И главное, что МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но и всю инфраструктуру благоустройства", — приводит телеканал "360" слова Воробьёва.

Губернатор также подчеркнул, что в перспективе вблизи МЦД-3 будет проживать не один миллион человек, как сегодня, а в два раза больше. В частности, этому поспособствуют проекты реновации, а также законы по расселению аварийного жилья, которые одобрил президент РФ.