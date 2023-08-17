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17 августа, 12:21

Путин: Пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом он сказал на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург. Видео © LIFE

"Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно... Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации", — заметил президент РФ.

По словам главы государства, время в пути для пассажиров уменьшится с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Петербургом и Москвой. А между Тверью и Москвой — до 39 минут.

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Напомним, что ещё в 2021 году Сергей Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит столицу с Санкт-Петербургом. Протяжённость новой дороги составит около 680 километров.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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