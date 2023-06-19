Власти России задумались над запуском скоростных поездов до Минска

Железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга может быть в будущем продлена до Минска. Об этом заявил глава российского Минтранса Виталий Савельев.

"Этот вопрос будет в ближайшее время обсуждён на уровне правительства, потому что мы готовимся. У нас подавляющее большинство членов правительства за ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск", — сказал он на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Савельев добавил, что инвесторы для проекта запуска ВСМ Москва – Санкт-Петербург (а также для формирования подвижного состава) уже есть.