Власти России задумались над запуском скоростных поездов до Минска
Глава Минтранса Савельев: ВСМ из Москвы до Петербурга можно продлить до Минска
Железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга может быть в будущем продлена до Минска. Об этом заявил глава российского Минтранса Виталий Савельев.
"Этот вопрос будет в ближайшее время обсуждён на уровне правительства, потому что мы готовимся. У нас подавляющее большинство членов правительства за ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск", — сказал он на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Савельев добавил, что инвесторы для проекта запуска ВСМ Москва – Санкт-Петербург (а также для формирования подвижного состава) уже есть.
Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин дал старт началу автомобильного движения на участке трассы М4 "Дон" в Ростовской области в обход Аксая (город-спутник Ростова-на-Дону) и на дальнем западном обходе Краснодара.
ТАСС / Сергей Петров