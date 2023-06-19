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19 июня, 09:21

Власти России задумались над запуском скоростных поездов до Минска

Глава Минтранса Савельев: ВСМ из Москвы до Петербурга можно продлить до Минска

Железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга может быть в будущем продлена до Минска. Об этом заявил глава российского Минтранса Виталий Савельев.

"Этот вопрос будет в ближайшее время обсуждён на уровне правительства, потому что мы готовимся. У нас подавляющее большинство членов правительства за ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск", — сказал он на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Савельев добавил, что инвесторы для проекта запуска ВСМ Москва – Санкт-Петербург (а также для формирования подвижного состава) уже есть.

Южный участок МСД будет открыт в этом году

Южный участок МСД будет открыт в этом году

Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин дал старт началу автомобильного движения на участке трассы М4 "Дон" в Ростовской области в обход Аксая (город-спутник Ростова-на-Дону) и на дальнем западном обходе Краснодара.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Петров

Андрей Григорьев

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