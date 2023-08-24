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24 августа, 03:13

Маск собрался засудить фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова

Маск: X подаст в суд на фонд Сороса за подавление свободы слова

Американский бизнесмен Илон Маск собирается подать в суд на фонд "Открытое общество"* популярного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы помешать ему заниматься подавлением свободы слова. Об этом он сам заявил в своём аккаунте X (ранее Twitter).

"Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это", — подтвердил Маск.

Комментарий Маска появился под публикацией статьи журналиста Бена Скаллана, в которой сказано, что организации, финансируемые фондом Сороса, продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. По мнению автора, тем самым они провоцируют обыски жилищ полицией, проверки личных телефонов и компьютеров граждан из-за якобы роста количества преступлений на почве ненависти.

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Это не первое обвинение Маском Сороса. Так, в мае этого года Маск сравнил Сороса с суперзлодеем из комиксов Marvel Магнето и обвинил в ненависти к человечеству. Позднее он извинился за твит.

* Организация признана нежелательной в России.

Обложка ©

ТАСС / Michel Euler

Анатолий Симоненко
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