Маск собрался засудить фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова
Маск: X подаст в суд на фонд Сороса за подавление свободы слова
Американский бизнесмен Илон Маск собирается подать в суд на фонд "Открытое общество"* популярного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы помешать ему заниматься подавлением свободы слова. Об этом он сам заявил в своём аккаунте X (ранее Twitter).
"Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это", — подтвердил Маск.
Комментарий Маска появился под публикацией статьи журналиста Бена Скаллана, в которой сказано, что организации, финансируемые фондом Сороса, продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. По мнению автора, тем самым они провоцируют обыски жилищ полицией, проверки личных телефонов и компьютеров граждан из-за якобы роста количества преступлений на почве ненависти.
Это не первое обвинение Маском Сороса. Так, в мае этого года Маск сравнил Сороса с суперзлодеем из комиксов Marvel Магнето и обвинил в ненависти к человечеству. Позднее он извинился за твит.
* Организация признана нежелательной в России.
ТАСС / Michel Euler