Маск собрался засудить фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова

Американский бизнесмен Илон Маск собирается подать в суд на фонд "Открытое общество"* популярного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы помешать ему заниматься подавлением свободы слова. Об этом он сам заявил в своём аккаунте X (ранее Twitter).

"Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это", — подтвердил Маск.

Комментарий Маска появился под публикацией статьи журналиста Бена Скаллана, в которой сказано, что организации, финансируемые фондом Сороса, продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. По мнению автора, тем самым они провоцируют обыски жилищ полицией, проверки личных телефонов и компьютеров граждан из-за якобы роста количества преступлений на почве ненависти.