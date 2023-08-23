10 архивных фотографий, которые покажут, как выглядел СССР с высоты птичьего полёта
Хотите погрузиться в историю Советского Союза? Представляем вам ряд уникальных архивных кадров всеми любимой страны, да ещё и с высоты! Будоражащее зрелище гарантировано.
Архивные кадры Советского Союза с высоты птичьего полёта — настоящая находка для любителей истории, путешественников и фотографов. В этой подборке мы представляем вам десять уникальных снимков, которые покажут, как выглядел СССР сверху.
Апрель 1966 г. Чукотский АО. Самолёт Ан-12 с грузом для золотоискателей Магадана над просторами Чукотки.
10 уникальных фотографий Советского Союза с высоты птичьего полёта. Фото © ТАСС / Варфоломей Тетерин
Апрель 1959 г. Вид из иллюминатора пассажирского самолёта Ил-18 на маршруте Москва – Алма-Ата.
Советский Союз на фото с высоты птичьего полёта. Фото © ТАСС / Сергей Преображенский
Декабрь 1975 год. Москва. Вид на Красную площадь и прилегающие памятники культуры и архитектуры.
Воспоминания о Советском Союзе. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин
Лето 1977 г. Ленинград. Вид на Петропавловскую крепость, входящую в состав Музея истории и развития Ленинграда.
Как выглядел Советский Союз. Фото © ТАСС / Максим Блохин, Николай Науменков
Май 1979 г. Москва. Тверской бульвар в Краснопресненском районе города.
Советский Союз сверху — редкие фото с высоты птичьего полёта. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин
Сентябрь 1982 г. Татарская АССР. Казань. Панорама города.
Советский Союз в объективе. Фото © ТАСС / Евгений Логвинов
Июль 1986 г. Москва. Большая спортивная арена Центрального стадиона имени В.И. Ленина во время торжественной церемонии открытия I Игр доброй воли.
Редкие фото Советского Союза. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров
Сентябрь 1986 г. Москва. Вид из гостиницы "Россия".
Фото Советского Союза, которые вы ещё никогда не видели. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров
Май 1990 г. Москва. Первомайская демонстрация на Красной площади.
Архивные фотографии Советского Союза, которые удивят своей красотой. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин
Июнь 1991 г. Республика Бурятия. 14 июня 1991 г. Бурятский пейзаж с высоты птичьего полёта.
Фото СССР, которые вас точно удивят. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский
Эти фотографии — наше наследие. Они напоминают о том, насколько великим был СССР и как много ещё предстоит увидеть и открыть для себя. Многие фотографии отражают красоту природы, наши культурные достижения и показывают людей, которые внесли большой вклад в историю Советского Союза и России.
ТАСС / Максим Блохин, Николай Науменков