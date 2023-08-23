10 архивных фотографий, которые покажут, как выглядел СССР с высоты птичьего полёта

Архивные кадры Советского Союза с высоты птичьего полёта — настоящая находка для любителей истории, путешественников и фотографов. В этой подборке мы представляем вам десять уникальных снимков, которые покажут, как выглядел СССР сверху.

Апрель 1966 г. Чукотский АО. Самолёт Ан-12 с грузом для золотоискателей Магадана над просторами Чукотки.

10 уникальных фотографий Советского Союза с высоты птичьего полёта. Фото © ТАСС / Варфоломей Тетерин

Апрель 1959 г. Вид из иллюминатора пассажирского самолёта Ил-18 на маршруте Москва – Алма-Ата.

Советский Союз на фото с высоты птичьего полёта. Фото © ТАСС / Сергей Преображенский

Декабрь 1975 год. Москва. Вид на Красную площадь и прилегающие памятники культуры и архитектуры.

Воспоминания о Советском Союзе. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин

Лето 1977 г. Ленинград. Вид на Петропавловскую крепость, входящую в состав Музея истории и развития Ленинграда.

Как выглядел Советский Союз. Фото © ТАСС / Максим Блохин, Николай Науменков

Май 1979 г. Москва. Тверской бульвар в Краснопресненском районе города.

Советский Союз сверху — редкие фото с высоты птичьего полёта. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин

Сентябрь 1982 г. Татарская АССР. Казань. Панорама города.

Советский Союз в объективе. Фото © ТАСС / Евгений Логвинов

Июль 1986 г. Москва. Большая спортивная арена Центрального стадиона имени В.И. Ленина во время торжественной церемонии открытия I Игр доброй воли.

Редкие фото Советского Союза. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Сентябрь 1986 г. Москва. Вид из гостиницы "Россия".

Фото Советского Союза, которые вы ещё никогда не видели. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров

Май 1990 г. Москва. Первомайская демонстрация на Красной площади.

Архивные фотографии Советского Союза, которые удивят своей красотой. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Июнь 1991 г. Республика Бурятия. 14 июня 1991 г. Бурятский пейзаж с высоты птичьего полёта.

Фото СССР, которые вас точно удивят. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский