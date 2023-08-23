Расходы на патриотическое воспитание молодёжи за год выросли в три раза

В России увеличились расходы на патриотическое воспитание молодёжи: в прошлом году они составили 11,4 миллиона рублей, в то время, как в 2021 — 3,4 миллиона. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

"На реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание" в 2022 году из бюджета планировалось потратить 5 млрд рублей, а по факту было направлено 11,4 млрд. <…> Итоговая сумма оказалась в три раза больше, чем в 2021 году — тогда реализация проекта потребовала 3,4 млрд рублей", — пишет газета.

Сообщатся, что в прошлом году средства проекта в том числе были потрачены на оплату труда советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В общей сложности было открыто 8802 такие ставки в 49 регионах России.

Кроме того, в прошлом году были закуплены комплекты государственных символов для более 11 тысяч школ. В планах Минпросвещения к концу следующего года оснастить свыше 33 тысяч образовательных организаций комплектами флагов.

Средства также направлялись и на тематические мероприятия. В их числе — организация всероссийского конкурса "Большая перемена", в котором приняло участие почти четыре миллиона школьников.

По мнению экспертов, увеличение средств свидетельствует о том, насколько важным для государства является патриотическое воспитание молодёжи в нынешних условиях.