Расходы на патриотическое воспитание молодёжи за год выросли в три раза
"Известия": Расходы на патриотическое воспитание за год выросли в три раза
В России увеличились расходы на патриотическое воспитание молодёжи: в прошлом году они составили 11,4 миллиона рублей, в то время, как в 2021 — 3,4 миллиона. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
"На реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание" в 2022 году из бюджета планировалось потратить 5 млрд рублей, а по факту было направлено 11,4 млрд. <…> Итоговая сумма оказалась в три раза больше, чем в 2021 году — тогда реализация проекта потребовала 3,4 млрд рублей", — пишет газета.
Сообщатся, что в прошлом году средства проекта в том числе были потрачены на оплату труда советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В общей сложности было открыто 8802 такие ставки в 49 регионах России.
Кроме того, в прошлом году были закуплены комплекты государственных символов для более 11 тысяч школ. В планах Минпросвещения к концу следующего года оснастить свыше 33 тысяч образовательных организаций комплектами флагов.
Средства также направлялись и на тематические мероприятия. В их числе — организация всероссийского конкурса "Большая перемена", в котором приняло участие почти четыре миллиона школьников.
По мнению экспертов, увеличение средств свидетельствует о том, насколько важным для государства является патриотическое воспитание молодёжи в нынешних условиях.
Ранее в дошкольном отделении средней школы № 10 подмосковных Люберец появился "умный Кремль", который играет гимн России и поднимает флаг РФ. Данное устройство называется "AVK Кремль" и призвано учить подрастающее поколение патриотизму.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков