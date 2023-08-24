Астролог назвала знаки зодиака, кому в конце августа 2023-го повезёт встретить свою любовь

Чтобы определить, повезёт вам или нет, астролог Татьяна Стрельцова первым делом советует создать свою личную натальную карту, чтобы узнать расположение определённых планет в нужных домах и есть ли они там вообще. Сделать это можно в любом из открытых ресурсов, указав время и место рождения. Искать в своей карте нужно ретроградных Венеру или Меркурия. Обозначаться они будут символом латинской R.

Как узнать в своей натальной карте, ждать ли удачи в любви под конец лета? Фото © Shutterstock

Эксперт рассказывает, что для большинства представителей всех знаков зодиака конец августа 2023 года будет непростым периодом. А всё из-за сразу двух светил, влияющих на дела людей. Это Венера, начавшая обратное вращение с конца июля, и Меркурий, который 23 августа тоже стал ретроградить. Астролог поясняет: не только на личном фронте могут встречаться проблемы и неудачи, но гарантированы сложности и в сфере финансов.

"И только у тех, кто имеет в натальной карте ретроградных Меркурия и Венеру, конец лета может стать очень удачным в любовных делах. И в целом период будет успешным: можно надеяться на благоприятное решение деловых вопросов и получение новых возможностей", — рассказывает Татьяна Стрельцова.

Каким знакам зодиака в конце августа 2023-го повезёт встретить свою любовь. Фото © Shutterstock

Так кому же в столь опасный и непростой период сама судьба даст шанс оказаться счастливым? По прогнозу астролога, счастливчиками, рискующими влюбиться по уши в конце августа 2023 года, окажутся представители следующих знаков зодиака: Лев, Дева, Водолей и Рыбы. Но опять же, если в их натальной карте присутствуют ретроградные Венера и Меркурий.

Что нельзя делать до 4 сентября в ретроградные Венеру и Меркурий: памятка от астролога. Фото © Shutterstock

А вот всем остальным представителям зодиакального круга, особенно тем, у кого нет нужных планет, стоит вести себя осторожно. Быть начеку минимум до 3 сентября, а лучше до 16-го, когда остаточное влияние ретросветил точно закончится. До этого времени не стоит начинать новых серьёзных дел или важных проектов, не делать крупных покупок. Ведь они, как говорит специалист, окажутся бестолковыми и не принесут результата, на который человек надеялся.

Также "Москве 24" астролог Татьяна Стрельцова рассказала, что без ретроградных планет в натальной карте не стоит самим начинать романтических отношений в данный непростой период. Знакомиться с людьми нужно осторожно, аккуратно. Но если вы уже состоите в паре или браке, то этот период хорошо подходит, чтобы подумать, как добавить в ваш союз страсти и новизны. Разбитое сердце, по словам эксперта, как раз лучше "вылечить" до наступления сентября, чтобы легко потом двигаться дальше.