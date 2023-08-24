Астролог назвала знаки зодиака, кому в конце августа 2023-го повезёт встретить свою любовь
Для кого-то конец лета — это печальная пора, означающая скорую осеннюю меланхолию. А для других может стать прекрасной возможностью влюбиться. Кто из представителей зодиакального круга окажется среди этих счастливчиков?
Чтобы определить, повезёт вам или нет, астролог Татьяна Стрельцова первым делом советует создать свою личную натальную карту, чтобы узнать расположение определённых планет в нужных домах и есть ли они там вообще. Сделать это можно в любом из открытых ресурсов, указав время и место рождения. Искать в своей карте нужно ретроградных Венеру или Меркурия. Обозначаться они будут символом латинской R.
Как узнать в своей натальной карте, ждать ли удачи в любви под конец лета? Фото © Shutterstock
Эксперт рассказывает, что для большинства представителей всех знаков зодиака конец августа 2023 года будет непростым периодом. А всё из-за сразу двух светил, влияющих на дела людей. Это Венера, начавшая обратное вращение с конца июля, и Меркурий, который 23 августа тоже стал ретроградить. Астролог поясняет: не только на личном фронте могут встречаться проблемы и неудачи, но гарантированы сложности и в сфере финансов.
"И только у тех, кто имеет в натальной карте ретроградных Меркурия и Венеру, конец лета может стать очень удачным в любовных делах. И в целом период будет успешным: можно надеяться на благоприятное решение деловых вопросов и получение новых возможностей", — рассказывает Татьяна Стрельцова.
Каким знакам зодиака в конце августа 2023-го повезёт встретить свою любовь. Фото © Shutterstock
Так кому же в столь опасный и непростой период сама судьба даст шанс оказаться счастливым? По прогнозу астролога, счастливчиками, рискующими влюбиться по уши в конце августа 2023 года, окажутся представители следующих знаков зодиака: Лев, Дева, Водолей и Рыбы. Но опять же, если в их натальной карте присутствуют ретроградные Венера и Меркурий.
Что нельзя делать до 4 сентября в ретроградные Венеру и Меркурий: памятка от астролога. Фото © Shutterstock
А вот всем остальным представителям зодиакального круга, особенно тем, у кого нет нужных планет, стоит вести себя осторожно. Быть начеку минимум до 3 сентября, а лучше до 16-го, когда остаточное влияние ретросветил точно закончится. До этого времени не стоит начинать новых серьёзных дел или важных проектов, не делать крупных покупок. Ведь они, как говорит специалист, окажутся бестолковыми и не принесут результата, на который человек надеялся.
Также "Москве 24" астролог Татьяна Стрельцова рассказала, что без ретроградных планет в натальной карте не стоит самим начинать романтических отношений в данный непростой период. Знакомиться с людьми нужно осторожно, аккуратно. Но если вы уже состоите в паре или браке, то этот период хорошо подходит, чтобы подумать, как добавить в ваш союз страсти и новизны. Разбитое сердце, по словам эксперта, как раз лучше "вылечить" до наступления сентября, чтобы легко потом двигаться дальше.
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