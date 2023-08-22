Короли дорог: знаки зодиака, признанные самыми агрессивными и злыми водителями

В то время как некоторые из нас мчатся по шоссе с грацией лебедя и скоростью напуганной пенсионерки, другие, кажется, брали уроки у Шумахера. Между прочим, астрологи уверяют: знак зодиака влияет на манеру езды! Узнайте в себе и знакомых агрессивных водителей. Кто-то удивится, а кто-то скажет: я так и знал.

Знак зодиака Овен

Рождённые под знаком зодиака огненного Овна относятся к категории водителей, которые любят внезапные гонки с попутными машинами. Несмотря на дерзкий стиль езды, их реакции можно позавидовать: Овны отлично справляются с любыми критическими ситуациями на дороге.

Знак зодиака Телец

Водители-Тельцы ездят очень осторожно: они на дороге — как рыбы в воде. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Те водители, кто гороскопу оказался Тельцом, напротив, предпочитают осторожное вождение. Они мягко нажимают на педаль газа и всегда сосредоточены за рулём. Это делает личностей этого зодиака настоящими профессионалами на дороге.

Знак зодиака Близнецы

Люди, родившиеся под знаком зодиака Близнецы, водят очень неплохо. Навыки осваивают достаточно быстро благодаря цепкому уму. Однако из-за привычки отвлекаться, например, на разговоры по телефону и скроллинг в соцсетях, нередко личности со знаком зодиака Близнецы становятся участниками мелких ДТП.

Знак зодиака Рак

У автомобилистов со знаком зодиака Рак заторможенная реакция, иногда мешающая им на дороге. Фото © Freepik / senivpetro

Водители, рождённые под знаком зодиака Рак, иногда не очень хорошо реагируют на ситуацию на дороге, а всё из-за чрезмерной осторожности и присущей им медлительности. Зато у них всегда всё под контролем: бензобак полон, регистратор работает, ребёнок в кресле, тёща молчит.

Знак зодиака Дева

Любят порядок и те, кто родился под знаком зодиака Дева: если они за рулём, скорость автомобиля редко поднимается выше допустимой нормы — эти люди любят следовать правилам, поэтому крайне редко их нарушают.

Знак зодиака Лев

Львы бесстрашны и чересчур самоуверенны за рулём, зато водят они профессионально. Фото © Freepik / garetsvisual

Рождённые под знаком зодиака Лев практически ничего не боятся, когда за рулём. Эти водители убеждены, что другие автомобилисты обязаны уступать им дорогу. Но при этом они профессионалы в вождении. Возможно, ещё потому, что представители этого знака зодиака вообще склонны делать в жизни всё на пять с плюсом, эдакие отличники.

Знак зодиака Весы

Автолюбители, рождённые под знаком зодиака Весы, управляют автомобилем аккуратно и плавно, однако им всё равно не хватает быстроты реакции. Зато в поездке с такими личностями никогда не бывает скучно: представители этого знака зодиака общительны и дружелюбны.

Знак зодиака Скорпион

Скорпионы жаждут острых ощущений — они довольно опасные ребята на дороге. Фото © Freepik

Для рождённых под знаком зодиака Скорпион вождение машины — это одна из самых больших слабостей. Сев за руль, они оказываются в своей стихии. А жажда острых ощущений и дух соперничества делают людей непредсказуемыми и довольно опасными водителями.

Знак зодиака Стрелец

Водители, рождённые под знаком зодиака Стрелец, — те ещё провокаторы и виртуозы на дороге. Уверены, что размеренная езда не для них. Среди представителей этого огненного знака немало нарушителей ПДД. Стрельцам стоит помнить, что их уверенность в своем профессионализме на дороге не всегда заканчивается добром.

Знак зодиака Козерог

Козероги на дороге спокойны и уверены, ведут автомобиль чётко, не слушая советчиков под ухом. Фото © Freepik

А вот автолюбители-Козероги — водители спокойные и уверенные: они не терпят суеты, не реагируют на замечания и мастерски ведут свою машину к месту назначения.

Знак зодиака Водолей

Водитель, как рассказала "Москве 24" астролог Ольга Куртукова, рождённый под знаком зодиака Водолей, любит спокойную езду и никогда не упускает возможности познакомиться в пробке. Творческий подход и общительность также помогают ему с лёгкостью решать даже самые сложные дорожные проблемы.

Знак зодиака Рыбы

Рыбы склонны к мечтательности и могут отвлечься на дороге, что приведёт к плохим последствиям. Фото © Freepik / ArtPhoto_studio

Что касается тех, кто родился под созвездием Рыб, то склонность к мечтательности у этих водителей может привести к плохим последствиям на дороге. Поэтому представителям этого знака зодиака важно постоянно концентрироваться во время пути и выбрасывать из головы все свои фантазии на время поездки.