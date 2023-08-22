Каким знакам Зодиака грозят проблемы с финансами из-за ретроградного Меркурия: Ответ астролога

В период ретроградного Меркурия — с 23 августа до 15 сентября — у Овнов, Близнецов, Раков, Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов, Козерогов и Водолеев могут появиться проблемы с финансами. В это время лучше не начинать новые важные дела, предупредила астролог Анастасия Грохотова в беседе с "Москвой 24".

Эксперт посоветовала не оформлять документы и не переходить на новую должность, а лучше посвятить время уже запущенным проектам, незаконченным делам. Меркурий будет двигаться в обратном направлении в знаке Девы, что хорошо для пересмотра старой информации, архивации и систематизации документов, причём в этом деле придётся проявлять особую внимательность. Данное время подходит также для возвращения долгов, пересмотра финансовой стратегии. При этом есть риск, что между людьми будет возникать недопонимание, а новая информация может оказаться неправдивой. А при покупке чего-либо астролог посоветовала тщательно проверять качество товара и условия доставки.

Кроме того, у Овнов в период ретроградного Меркурия может выходить из строя техника, а ещё есть риск появления проблем в общении с людьми. Близнецам звёзды советуют внимательно изучать документы, связанные с недвижимостью, отложить сделки и крупные покупки. Кроме того, им нужна будет дополнительная поддержка в учёбе. У Раков проснётся желание творить или писать, это будет время интеллектуальной деятельности, а в плане учёбы могут случиться перемены. Девам не следует начинать новые дела, заниматься строительством, делать крупные покупки и организовывать романтические знакомства.

Весам такой совет: откажитесь от крупных покупок, важных встреч и официального оформления отношений, а ещё с особой внимательностью отнеситесь к новым знакомым. Скорпионам будет тяжелее усвоить в учёбе то, что раньше они не знали, поэтому лучше повторить уже пройденные темы. Стрельцам же рекомендуется активно работать. Особенно хорошо собирать информацию и искать союзников среди авторитетных людей. Звёзды советуют Козерогам отказаться от процедур в сфере косметологии, стоматологии и пластической хирургии. Водолеям следует отслеживать изменения в расписании транспорта и быть готовыми к возможным поломкам. Им не стоит заниматься финансовыми инвестициями и брать деньги в долг.