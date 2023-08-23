Россиян предупредили о грядущей магнитной буре и объяснили, для кого она опасна

После 25 августа ожидается магнитная буря. О её последствиях для людей рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов.

По словам эксперта, сейчас Солнце находится в 25-м цикле и приближается к максимуму активности. Этот период характеризуется повышенной солнечной и геомагнитной активностью. Пик ожидается в 2024 году, однако, по некоторым оценкам, сроки могут сдвинуться на конец этого года. В беседе с RT Кузнецов указал, что здоровые люди адаптированы ко всем изменениям среды, которые вызываются атмосферными процессами и магнитными бурями.

"Но во время магнитных бурь может меняться давление в атмосфере, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение состояния здоровья", — поведал специалист, добавив, что экстремальные события бывают, когда на Солнце очень мощные вспышки.

В свою очередь эзотерик, таролог-нумеролог София Николаева рассказала, что во время магнитных бурь люди становятся более раздражительными и вспыльчивыми. В связи с этим происходят конфликты с родственниками и коллегами по работе.

"В магнитные бури часто наблюдаются бессонница, ночные кошмары. Но обращать внимание на плохие сны не нужно. Лучшим избавлением от негативного воздействия в такие дни станут натуральные камни, особенно янтарь, также стоит присмотреться к различным амулетам", — отметила Николаева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Она также посоветовала россиянам обратить внимание на духовные практики в период магнитной бури.