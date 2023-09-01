5 признаков, что пора разводиться, или как поскорее слезть с дохлой лошади

Многие люди остаются в браке, даже если отношения уже давно перестали приносить радость и счастье. Это может быть связано с различными факторами, например с общественным давлением, страхом изменений или финансовыми проблемами. Однако в некоторых случаях пора задуматься о разводе, иначе всё будет только хуже. Вот пять признаков, которые кричат, что вы готовы всё закончить.

1. Вы вместе только ради детей

5 признаков того, что пора разводиться. Фото © Shutterstock

Это один из наиболее распространённых факторов, по которым остывшие друг к другу люди ничего не меняют, несмотря на несчастливые отношения. Они считают, что развод будет негативно влиять на детей, поэтому решают жить вместе, пока дети не вырастут. Но это не всегда хороший вариант. Если вы и партнёр уже не счастливы вместе, то дети это обязательно почувствуют. Такое решение родителей и вовсе может сильнее отразиться на их психике, чем от развода.

2. Вы безразличны друг другу

Если вы и партнёр уже давно не чувствуете взаимной привязанности, не общаетесь толком, не проводите время вместе, — это явный признак, что отношения уже давно себя изжили. Если вы не можете вспомнить последний раз, когда были вместе наедине, говорили о чём-то важном, а не ругались, или просто наслаждались компанией половинки, то, возможно, пора задуматься о разводе.

3. Когда в отношениях появилось насилие

Остаться в браке или развестись: как сделать правильный выбор? Фото © Shutterstock

Насилие в отношениях — это неприемлемо и никогда не должно быть оправдано. Казалось бы, ничего нового, но часто женщины, да и мужчины тоже, не могут даже понять, что они находятся в абьюзивных и токсичных связях. "Вот-вот ещё немного — и я смогу изменить партнёра", — думают многие. Нет, это так не работает. Если вы страдаете от любого вида насилия — физического или эмоционального, — нужно срочно обратиться за помощью. Никто не заслуживает жить в страхе.

4. В браке нет уважения

Уважение к партнёру — это один из главных кирпичиков, из которых строятся здоровые отношения. Если вы и пока ещё вторая половинка относитесь друг к другу уже посредственно, это может привести к серьёзным проблемам. Так вы никогда не можете положиться на партнёра. А если не можете рассчитывать на поддержку самого близкого и любимого человека, то зачем вообще такие отношения нужны?

5. Вам страшно начинать всё заново

5 кричащих признаков, что пора разводиться. Фото © Shutterstock

Развод может казаться страшным и слишком резким шагом, особенно если вы были в браке на протяжении долгого времени. Появляются страхи, что ничего не удастся начать заново, что вы потеряете своих друзей, дом, финансовую стабильность. Однако это не должно быть препятствием на пути к счастью. Жизнь полна возможностей, и если вы по-настоящему готовы начать новую главу в своей жизни, то ничто не должно вас останавливать.