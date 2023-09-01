Вот что можно подарить мужчине вместо цветов — парень точно будет доволен

Дарить подарки — одно из самых приятных занятий, особенно когда вы вручаете их своему любимому. Однако их выбор — дело непростое. Что подарить мужчине? Каким подарком порадовать и показать, что вы цените его? Собрали несколько рабочих вариантов, которые точно понравятся вашей второй половинке.

1. Набор конструктора

5 рабочих вариантов, как порадовать мужчину. Фото © Shutterstock

Набор конструктора — это игрушка не только для детей. Сегодня многие мужчины любят создавать и строить вещи своими руками. Если ваш мужчина один из них, то от конструктора он будет просто в восторге. Важно только присмотреть именно тот самый вариант. Благо сейчас выбор огромный — на любой вкус и цвет. Также как часть подарка можно устроить совместный сбор конструктора. С любимым фильмом на фоне, вкусняшками, чаем или чем покрепче.

2. Купите ему шаурму! Мы серьёзно

Лучшие подарки для мужчин: 5 идей. Фото © Shutterstock

Если вы хотите сделать простой, но очень приятный подарок своему мужчине, то купите ему шаурму или любое другое его любимое блюдо. Даже если это вдруг окажется крабовый салат или тост с авокадо. Такой подарок — прекрасный способ показать, что вы заботитесь о нём и хотите побаловать. Ведь, как мы помним, именно через желудок лежит путь к сердцу мужчины.

3. А почему не цветы?

Что подарить мужчине: 5 лучших вариантов. Фото © Shutterstock

Обычно набор бутонов считается подарком для женщин, но мужчины также могут оценить красивый букет. Подумайте о его любимых цветах или растениях, которые будут соответствовать интерьеру квартиры или дома возлюбленного. Это прекрасный способ удивить вашего мужчину и запомниться на всю жизнь — ведь вряд ли кто-то дарил ему букет до вас…

4. Дарите... комплименты

Как выбрать подарок для мужчины: 5 беспроигрышных вариантов. Фото © Shutterstock

Мужчины редко получают комплименты, но они любят их так же, как и женщины. Подарите возлюбленному листочек со списком его достоинств и качеств, которые вам нравятся, или напишите их на открытке. Это действительно оригинальный подарок, который поднимет настроение кавалеру на долгое время.

5. Любая ерунда, которая покажет, что вы его слушаете

Пять идей подарков, которые точно понравятся мужчине. Фото © Shutterstock

Иногда лучший подарок — это просто показать, что вы слушаете своего мужчину. Если он упоминал о том, что ему понравилось, но не купил вещь сам, — вот вам и идеальный вариант! Это может быть что угодно: от футболки с логотипом его любимой команды до новой книги. Поэтому советуем завести список с идеями для подарков, который вы будете пополнять каждый раз, когда ваш любимый заикнётся о чём-то, что потом ему можно будет вручить. И даже необязательно ждать какой-то памятной даты или дня рождения — подарок можно сделать и в обычную пятницу.