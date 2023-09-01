Учёный назвал самое грязное место в доме, и это не унитаз
Профессор Гильденскиольд назвал постель самым грязным местом в квартире
Постель — самое грязное место в доме. Обложка © Shutterstock
Постель — самое грязное место в доме, которое по количеству бактерий превосходит даже ванную комнату и унитаз. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.
Как пояснил эксперт, загрязняется постель круглосуточно, например, когда садимся на кровать в дневной одежде, особенно с питомцем или даже когда просто спим. Кожа человека ежедневно обновляется, поэтому каждый день до полумиллиарда отмерших клеток кожи отшелушиваются и вместе с потом попадают в нашу постель. Причём в летнюю жару она загрязняется ещё быстрее.
"Если мы легли, не искупавшись, в постель попадают также пыль, микробы и вирусы, которые "прилипли" к нам в течение дня — на улице, работе, в торговых центрах, транспорте. Весь этот коктейль из микробов, вирусов, отмерших частичек кожи, пота день ото дня становится всё более ядрёным", — рассказал врач.
Замена грязного белья. Фото © Shutterstock
В особенно уязвимом положении находятся аллергики. В том числе реакцию вызывают пылевые клещи, питающиеся отмершими частичками кожи. Кстати, подушка, используемая более чем полтора года, может также быть мощнейшим аллергеном — содержать до миллиона спор грибков, в том числе плесневых.
Чтобы обезопасить себя, следует помнить о правилах личной гигиены, в частности, как минимум раз в семь дней менять постельное бельё, а наволочку — дважды в неделю. При этом стирать их стоит при температуре не менее 55 градусов, чтобы обеззаразить. Это особенно важно, если в одной партии также находятся использованные банные и кухонные полотенца, на которых тоже могут быть бактерии и грибки. Например, Candida albicans живёт на ткани до месяца, а золотистый стафилококк — не менее двух недель.
"Если позволяют правила эксплуатации, раз в полгода стирайте подушку. Запускайте цикл стирки дважды, второй раз — в чистой воде, чтобы избавиться от моющего средства. Если стирать подушку нельзя, сдавайте её в чистку или чаще меняйте. Особенно это важно для аллергиков", — заключил профессор.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, какие ткани лучше всего подойдут для постельного белья. Сейчас на рынке представлено огромное разнообразие, однако внимание при покупке стоит обратить не только на внешний вид и расцветку. Крайне важен выбор материала, к которому стоит подходить со всей серьёзностью.