Учёный назвал самое грязное место в доме, и это не унитаз

Постель — самое грязное место в доме, которое по количеству бактерий превосходит даже ванную комнату и унитаз. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

Как пояснил эксперт, загрязняется постель круглосуточно, например, когда садимся на кровать в дневной одежде, особенно с питомцем или даже когда просто спим. Кожа человека ежедневно обновляется, поэтому каждый день до полумиллиарда отмерших клеток кожи отшелушиваются и вместе с потом попадают в нашу постель. Причём в летнюю жару она загрязняется ещё быстрее.

"Если мы легли, не искупавшись, в постель попадают также пыль, микробы и вирусы, которые "прилипли" к нам в течение дня — на улице, работе, в торговых центрах, транспорте. Весь этот коктейль из микробов, вирусов, отмерших частичек кожи, пота день ото дня становится всё более ядрёным", — рассказал врач.

Замена грязного белья. Фото © Shutterstock

В особенно уязвимом положении находятся аллергики. В том числе реакцию вызывают пылевые клещи, питающиеся отмершими частичками кожи. Кстати, подушка, используемая более чем полтора года, может также быть мощнейшим аллергеном — содержать до миллиона спор грибков, в том числе плесневых.

Чтобы обезопасить себя, следует помнить о правилах личной гигиены, в частности, как минимум раз в семь дней менять постельное бельё, а наволочку — дважды в неделю. При этом стирать их стоит при температуре не менее 55 градусов, чтобы обеззаразить. Это особенно важно, если в одной партии также находятся использованные банные и кухонные полотенца, на которых тоже могут быть бактерии и грибки. Например, Candida albicans живёт на ткани до месяца, а золотистый стафилококк — не менее двух недель.

"Если позволяют правила эксплуатации, раз в полгода стирайте подушку. Запускайте цикл стирки дважды, второй раз — в чистой воде, чтобы избавиться от моющего средства. Если стирать подушку нельзя, сдавайте её в чистку или чаще меняйте. Особенно это важно для аллергиков", — заключил профессор.