Есть у каждого: Россиянам назвали предметы – рассадники бактерий и микробов в квартире

Грязь скапливается в квартире неравномерно, концентрируясь на предметах, которые используются активнее всего. Лидерство в этом антирейтинге занимают дверные ручки и выключатели света, рассказала специалист по клинингу Елена Гершензон.

Эксперт напомнила, что около 80% заболеваний человек распространяет при помощи рук. Именно поэтому прикосновение к ручкам или выключателям является одним из главных способов передачи бактерий.

"Для поддержания чистоты поверхностей ручек и выключателей достаточно хотя бы раз в один-три дня протирать их влажной антибактериальной салфеткой или спиртом", — рассказала клининг-эксперт "Газете.ru".

Ещё микробы скапливаются на коврах и подушках, подчеркнула Гершензон. Последние необходимо очищать от омертвевшей кожи, пылевых клещей и другой грязи не реже, чем несколько раз в год. Аналогично ситуация обстоит и с кухонным инвентарём. Квадратный дюйм губки для посуды содержит десять миллионов бактерий, предупредила клинер. Не уступают по степени загрязнения также электронные гаджеты и детские игрушки.

"Занавеска для душа является самым грязным предметом в ванной. Следует тщательно ополаскивать её после каждого приёма душа, а также стирать её с моющим средством не реже раза в месяц", — подытожила Гершензон.