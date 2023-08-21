Раскрыты грязные зоны в квартире, которые кишат невидимой плесенью и грибком

Многим знакомо выражение "Мой дом — моя крепость", по большей части абсолютно справедливое. Но даже в собственной твердыне может поджидать невидимый неприятель, который обитает во вполне конкретных местах. Речь идёт о "грязных зонах" в человеческих квартирах, где могут плодиться болезнетворные бактерии. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева.

Одна из самых опасных частей квартиры — ванная, ведь из-за сырости там формируется благоприятная для бактерий среда. А наиболее частым недугом, который можно вынести из ванной на собственных ногах, является грибок, сообщила врач.

"В ванной комнате крайне не рекомендую ходить босиком, как это некоторые делают. Там любит селиться грибок. А если быть точнее, то это влажные, сырые и неосветлённые уголки комнаты. Контакт с грибком вызывает заболевание ногтей, называемое ещё онихомикозом", — предостерегла дерматолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Другой способ заразиться чем-нибудь неприятным — плесень, которая стремится укорениться в сырых уголках жилья, уточнила медик. Попав в лёгкие человека, её споры могут спровоцировать развитие пневмонии или астмы. Особенно опасна в этом отношении чёрная плесень — она крайне ядовита, сильное отравление может даже не дать человеку нормально дышать.

Следующее опасное место — туалет, это настоящий рассадник разных болезней кожи. Чтобы не подхватить какую-то из них, нужно избегать контактов кожи с ободком унитаза, даже если он был продезинфицирован: сами по себе средства дезинфекции содержат аллергены, из-за которых кожа может воспалиться, предостерегла Яковлева.

Грибка и плесени может оказаться в достатке и на кухне, ведь вокруг кухонной раковины по понятным причинам образуется зона повышенной влажности, продолжила список опасных мест в квартире собеседница "Вечерней Москвы". К примеру, одна из самых опасных кухонных принадлежностей — губка, если она регулярно не меняется и не высушивается. Обделённая вниманием губка скапливает в себе немало вредных микроорганизмов и жира. И мыть ею посуду, конечно же, не стоит, иначе можно отравиться или нарушить работу пищевого тракта.

Стоит быть бдительным и с ручкой от входной двери в ваш дом, ведь её часто трогают грязными руками. Поэтому на ней собираются тысячи заразных микроорганизмов. Если неосторожно перенести их на слизистые оболочки или в рот, велик шанс подхватить кишечную инфекцию. Поэтому все "грязные зоны" квартиры нужно обязательно дезинфицировать, подытожила дерматовенеролог.