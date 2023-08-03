Клинер раскрыла 5 лайфхаков, чтобы вытравить плесень из ванной

Тепло и повышенная влажность, свойственные для ванной комнаты, делают её благоприятной средой для обитания плесени. Её всегда можно вывести с помощью специальных средств для уборки, но это может влететь в копеечку, куда проще заниматься профилактикой появления грибка. Подробнее об этом рассказала гендиректор ООО "Клининговая компания "Настенька" Анастасия Савчук.

"Грибок — это плохая вентиляция ванны. То есть мы должны ещё на стадии строительства или отделочных работ предотвратить его появление. Сегодня существуют специальные антисептические средства, которыми пропитывают бетон или гипсокартон. Также обязательна установка электрического вентилятора, который вытягивает весь избыток влаги", — сообщила специалист по уборке в беседе с РИА "ФедералПресс", уточнив, что с повышенной влажностью недурно справляются полотенцесушители.

Если влаги слишком много для вентилятора, то можно оставлять открытой дверь в ванную, после того как приняли душ, посоветовала клинер. Кроме того, не помешает обзавестись водосгоном, которым удобно скидывать капли воды с поверхностей, на которых может образоваться налёт, что поможет быстрее просушить комнату.

Если профилактика не удалась, и плесень всё же стала появляться, лучше будет включить хлорсодержащие средства в арсенал для уборки, предложила эксперт. Хорошо подходят "Доместос" и "Белизна". Чаще всего плесень "селится" на поверхностях с пористой структурой, потому что, в отличие от, например, кафельной плитки, её оттуда сложнее смыть. В промежутках между отдельными плитками, заполненными специальной затиркой, грибок может засесть на полную глубину и иногда его оттуда никак не выгнать и останется только замаскировать его присутствие. Это ещё один аргумент в пользу важности профилактики.

А ещё плесень обожает садиться на шторки для ванных, поделилась опытом гендиректор клининговой компании. Причём поражённые грибком шторки из полиэтилена можно сразу выбрасывать, тогда как тканевые можно выстирать с хлором. Если резюмировать вышесказанное, то главные правила для предотвращения появления плесени — регулярное проветривание, стирка ковриков и шторок, уход с помощью сухой микрофибровой тряпочки за пространством между плитками и работа водосгоном.