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2 августа, 04:59

Россиянам ещё раз объяснили, почему с просроченного продукта опасно срезать плесень

Гастроэнтеролог Кашух: Просрочку белкового происхождения есть опаснее всего

В просроченных продуктах могут появиться вредоносные микроорганизмы – возбудители инфекций. Даже если внешне такая пища выглядит нормально, есть её нельзя ни в сыром, ни в варёном, ни в жареном виде. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

По её словам, наиболее опасны продукты белкового происхождения: сосиски, колбаса, сыр, яйца, мясные полуфабрикаты. Их употребление может спровоцировать серьёзное отравление, проявляющееся болью в животе, рвотой, диареей и повышенной температурой.

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Причиной отравления может стать и несвежий хлеб. Беспечность в данном случае обернётся головной болью, тошнотой и сильной интоксикацией. Это связано с развитием плесневелых грибков, ножки которых проникают глубоко, и избавиться от них невозможно, даже если срезать визуально заметный поражённый участок, объяснила гастроэнтеролог.

А ранее специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова предупредила россиян о смертельно опасном картофеле. Проросший и позеленевший корнеплод содержит алкалоид соланин, который представляет серьёзную угрозу для человека.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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