Россиянам ещё раз объяснили, почему с просроченного продукта опасно срезать плесень

В просроченных продуктах могут появиться вредоносные микроорганизмы – возбудители инфекций. Даже если внешне такая пища выглядит нормально, есть её нельзя ни в сыром, ни в варёном, ни в жареном виде. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

По её словам, наиболее опасны продукты белкового происхождения: сосиски, колбаса, сыр, яйца, мясные полуфабрикаты. Их употребление может спровоцировать серьёзное отравление, проявляющееся болью в животе, рвотой, диареей и повышенной температурой.

Причиной отравления может стать и несвежий хлеб. Беспечность в данном случае обернётся головной болью, тошнотой и сильной интоксикацией. Это связано с развитием плесневелых грибков, ножки которых проникают глубоко, и избавиться от них невозможно, даже если срезать визуально заметный поражённый участок, объяснила гастроэнтеролог.