Россиян предупредили о смертельно опасном картофеле

Проросший и позеленевший картофель содержит опасный для здоровья человека алкалоид соланин. Перед приготовлением таких корнеплодов нужно срезать все ростки и зелёные участки. Об этом рассказала специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова.

"Никогда не ешьте проросший или зелёный картофель, всегда срезайте проросшие или позеленевшие части. Зелёный цвет и проросшие ростки свидетельствуют о присутствии повышенного содержания алкалоида картофеля, соланина, который представляет серьёзную опасность для человека", — предупредила технолог в беседе с NEWS.ru.

Отравление картофелем, в котором содержится повышенная доза соланина, достаточно распространённый вид пищевой инфекции. Оно может выражаться с разной степенью тяжести — от достаточно небольшого дискомфорта, до неизлечимого вреда здоровью и даже смерти, объяснила она.