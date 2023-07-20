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20 июля, 16:55

Россиян предупредили о смертельно опасном картофеле

Технолог Горенкова: Отравление проросшим картофелем может быть смертельно

Проросший и позеленевший картофель содержит опасный для здоровья человека алкалоид соланин. Перед приготовлением таких корнеплодов нужно срезать все ростки и зелёные участки. Об этом рассказала специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова.

"Никогда не ешьте проросший или зелёный картофель, всегда срезайте проросшие или позеленевшие части. Зелёный цвет и проросшие ростки свидетельствуют о присутствии повышенного содержания алкалоида картофеля, соланина, который представляет серьёзную опасность для человека", предупредила технолог в беседе с NEWS.ru.

Отравление картофелем, в котором содержится повышенная доза соланина, достаточно распространённый вид пищевой инфекции. Оно может выражаться с разной степенью тяжести — от достаточно небольшого дискомфорта, до неизлечимого вреда здоровью и даже смерти, объяснила она.

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Среди привычных нам продуктов многие могут оказаться опасны для здоровья. Угроза исходит не только от картошки, но и от йогурта, который при истёкшем сроке годности может вызвать судороги.

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Юрий Лысенко
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