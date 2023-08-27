Учёные раскрыли доступный всем способ снизить риск рака сразу на 30%

Интенсивного выполнения домашних дел в течение всего нескольких минут в день достаточно, чтобы значительно снизить риск развития всех типов раковых заболеваний. К такому выводу пришли учёные, результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Oncology.

Исследователи из Сиднейского университета семь лет фиксировали периоды физической активности у 22 тысяч испытуемых, которые не занимались спортом. Каждому из участников выдали специальный гаджет, регистрирующий показатели физической активности.

Помимо того, учёные имели доступ к записям о состоянии здоровья и его изменениях у участников эксперимента. Это позволяло им не упустить из виду случаи заболевания онкологией среди испытуемых. На протяжении исследования рак появился у 2356 человек из числа наблюдаемых. Средний возраст заболевших составил 62 года.

Анализ общей картины привёл исследователей к удивительному выводу: оказывается, три минуты "интенсивной перемежающейся физической активности" (VILPA) в день снижают риск развития онкологии на 18%. А если уделить энергичному выполнению домашних дел чуть больше времени — до четырёх с половиной минут в день, то риск появления рака падает на 32%.

По мнению одного из авторов работы, профессора по физической активности и здоровью населения Эмманюэля Стаматакиса, на результаты исследования стоит обратить внимание. А профилактика рака с помощью бодрого выполнения дел по дому выглядит очень многообещающе.

"Большинство людей средних лет не занимаются спортом регулярно, что повышает риск развития рака. И только с наступлением эпохи таких устройств (трекеров активности. — Прим. Лайфа) мы смогли проанализировать влияние эпизодических краткосрочных всплесков физической активности, которые случаются в нашей повседневной жизни", — объяснил профессор.

К делам по дому, выполнение которых снижает риск развития онкологии, относится уборка с пылесосом, мытьё полов, окон, уборка в ванной и работа в саду. Но стоит обратить внимание на то, что в исследовании демонстрируется лишь общая картина, причинно-следственную связь между этими явлениями ещё нужно доказать. Чтобы её установить, потребуются дополнительные исследования.

При этом уже сейчас есть множество доказательств о том, что между VILPA и снижением развития онкологии всё же имеется зависимость. Так что, по мнению профессора Стаматакиса, перемежающуюся физическую активность можно уже сейчас рекомендовать людям, которым по каким бы то ни было причинам не подходит регулярное выполнение физических упражнений.