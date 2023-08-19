Дерматолог перечислила факторы риска рака кожи

Проходить обследование на рак кожи следует ежегодно, если вы достигли возраста 40–45 лет, в остальных случаях можно составить для себя индивидуальный график скринингов. Об этом "Газете.ru" рассказала дерматолог клиники "Рассвет" Вера Воронина.

По её словам, сейчас нет точных рекомендаций по частоте осмотров на предмет обнаружения раковых заболеваний. Всё зависит от того, имеете ли вы какие-то подозрения на этот счёт. Так, люди со светлой кожей или вернувшиеся из отпуска после длительного пребывания на пляже должны посетить врача. Также в группе риска те, у кого родственники болели раком.

"В настоящее время индивидуальную тактику наблюдения лучше выработать на осмотре врача, а людям старше 40–45 лет — проходить ежегодные чекапы", — отметила Воронина.