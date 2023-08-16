Онколог объяснил, почему у человека бывает сразу несколько видов рака

Причины возникновения нескольких видов рака пока до конца не изучены, однако это может быть наследственным. Об этом заявил доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Павел Копосов.

"Синхронный множественный рак — это одновременное возникновение и обнаружение двух и более опухолей. Метахронный — последовательное возникновение заболеваний на протяжении жизни. Например, обнаружили рак груди, пролечили, а через 10 лет возник рак лёгкого. Любой из этих вариантов лечится", — пояснил он в беседе с "Газетой.ru".

Врач добавил, что самыми частыми генетическими мутациями, передающимися по наследству и приводящими к раку молочных желёз и яичников у женщин, являются BRCA1 и BRCA2. Однако даже их нередко сопровождает более благоприятный прогноз. Метахронный рак может развиваться в разном возрасте. Если появилась одна опухоль, то вероятность того, что появится вторая, — выше.

Как правило, невзаимосвязанные между собой злокачественные опухоли объясняются воздействием токсических веществ. Успешное лечение может привести к образованию нового очага, ведь лучевая и химиотерапия плохо влияют на организм.

"Но, если бояться повторного появления опухолей из-за лечения и отказаться от него, можно так и не узнать, приведёт ли оно через годы к повторному раку, потому что прогноз будет крайне неблагоприятным и пациент просто не выживет. По сути лечение синхронных раков не отличается от терапии монообразований. Пациенту индивидуально подбирается комбинация, которая будет эффективна именно в его случае", — заключил Копосов.