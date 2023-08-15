Регион

Уведомления отключены

15 августа, 05:16

Врач назвал видимые и скрытые симптомы онкозаболеваний

Онкохирург Иванов: Беспричинная потеря веса может говорить о поздней стадии рака

Симптомы рака можно разделить на видимые и скрытые. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-онкохирург, кандидат медицинских наук, меддиректор клиники МАММА Антон Иванов.

К видимым в основном относятся кожные проявления: пятна, родинки, которые могут расти, менять форму и цвет. Подкожные изменения определяются с помощью пальпации. Например, проблемы с молочной железой: уплотнения, выделения, изменение цвета.

Назван малоизвестный признак рака лёгких, который можно увидеть на лице

Назван малоизвестный признак рака лёгких, который можно увидеть на лице

Скрытые или внутренние симптомы заметить сложнее. Врач объяснил, что "тихими" проявлениями онкозаболевания могут быть, в частности, потеря аппетита, тошнота, рвота, расстройство стула, вздутие живота, незапланированное снижение веса, трудности с мочеиспусканием, особенно у мужчин после 45 лет.

"Длительный и возникший без видимой причины кашель, а также появление слизи или крови в мокроте — ещё одни возможные симптомы рака. К скрытым симптомам относятся также апатия и слабость", — объясняет специалист, добавляя, что при наличии долгое время этих признаков стоит перестраховаться и обратиться к врачу.

Любителей горячего чая предупредили о риске онкологии

Любителей горячего чая предупредили о риске онкологии

Никак не проявляет себя до поздних стадий рак тела и хвоста поджелудочной железы. Если возникает боль — как правило, опухоль уже неоперабельная. Рак яичников также сопровождается болью и наличием свободной жидкости в брюшной полости только на поздней стадии. Поэтому доктор настоятельно рекомендует проходить диспансеризацию, которая позволяет своевременно выявить заболевание.

А ранее онколог перечислил первые симптомы рака лёгких. По словам Руслана Басанова, нередко от начала заболевания до второй-третьей стадии проходит буквально несколько недель.

Обложка ©

Freepik

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Рак
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров