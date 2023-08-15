Врач назвал видимые и скрытые симптомы онкозаболеваний

Симптомы рака можно разделить на видимые и скрытые. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-онкохирург, кандидат медицинских наук, меддиректор клиники МАММА Антон Иванов.

К видимым в основном относятся кожные проявления: пятна, родинки, которые могут расти, менять форму и цвет. Подкожные изменения определяются с помощью пальпации. Например, проблемы с молочной железой: уплотнения, выделения, изменение цвета.

Скрытые или внутренние симптомы заметить сложнее. Врач объяснил, что "тихими" проявлениями онкозаболевания могут быть, в частности, потеря аппетита, тошнота, рвота, расстройство стула, вздутие живота, незапланированное снижение веса, трудности с мочеиспусканием, особенно у мужчин после 45 лет.

"Длительный и возникший без видимой причины кашель, а также появление слизи или крови в мокроте — ещё одни возможные симптомы рака. К скрытым симптомам относятся также апатия и слабость", — объясняет специалист, добавляя, что при наличии долгое время этих признаков стоит перестраховаться и обратиться к врачу.

Никак не проявляет себя до поздних стадий рак тела и хвоста поджелудочной железы. Если возникает боль — как правило, опухоль уже неоперабельная. Рак яичников также сопровождается болью и наличием свободной жидкости в брюшной полости только на поздней стадии. Поэтому доктор настоятельно рекомендует проходить диспансеризацию, которая позволяет своевременно выявить заболевание.