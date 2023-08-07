Назван малоизвестный признак рака лёгких, который можно увидеть на лице

Специалисты организации Macmillan Cancer Support выявили один из малоизвестных признаков рака лёгкого, который можно увидеть на лице. По данным медиков, стоит обязательно обратиться в больницу при появлении отёчности. Об этом пишет Express.

Дело в том, что при раке лёгкого опухоль давит на верхнюю полую вену (SVC), которая соединяет сердце и голову. Тонкие стены вены делают её восприимчивой к сжатию, вследствие чего и возникает отёчность на лице.

При раке лёгких пациенты с поражением данной вены также могут наблюдать у себя отёчность шеи, рук, а также верхней части грудной клетки. В числе сопутствующих симптомов медики назвали видимые голубые вены на груди, головные боли и изменение зрения.