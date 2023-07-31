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31 июля, 02:26

Онколог предупредил, что изжога может быть симптомом рака пищевода

Онколог Исаев-Апостолов: Изжога может быть симптомом рака

Если после приёмов пищи человек постоянно испытывает изжогу, следует насторожиться, так как это может быть следствием возникновения рака пищевода, предупредил в беседе с порталом "Доктор Питер" онколог Андрей Исаев-Апостолов.

По его словам, основными причинами развития этого заболевания могут быть курение и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), из-за которой ткани пищевода воспаляются.

Если игнорировать ГЭРБ на протяжении нескольких лет, может развиться рак пищевода. Способствуют этому заболеванию лишний вес, горячие напитки, а также химический ожог пищевода, перечислил медик. Также симптомами рака могут стать похудение, частое глотание, рвота, проблемы со стулом и боли в грудной клетке либо спине.

Есть тревожный звонок: Онколог объяснил, как не прозевать раннюю стадию рака простаты

Есть тревожный звонок: Онколог объяснил, как не прозевать раннюю стадию рака простаты

Ранее онкоуролог Александр Сысоев рассказал, что аденома простаты — это доброкачественная опухоль, которая возникает на фоне роста клеток предстательной железы. При этом недуге простата увеличивается в размерах и начинает всё сильнее давить на мочевой пузырь.

Обложка ©

Getty Images / By Agrobacter

Анатолий Симоненко
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