Онколог предупредил, что изжога может быть симптомом рака пищевода

Если после приёмов пищи человек постоянно испытывает изжогу, следует насторожиться, так как это может быть следствием возникновения рака пищевода, предупредил в беседе с порталом "Доктор Питер" онколог Андрей Исаев-Апостолов.

По его словам, основными причинами развития этого заболевания могут быть курение и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), из-за которой ткани пищевода воспаляются.

Если игнорировать ГЭРБ на протяжении нескольких лет, может развиться рак пищевода. Способствуют этому заболеванию лишний вес, горячие напитки, а также химический ожог пищевода, перечислил медик. Также симптомами рака могут стать похудение, частое глотание, рвота, проблемы со стулом и боли в грудной клетке либо спине.

