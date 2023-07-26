Онкоуролог рассказал о первом симптоме рака простаты

Аденома простаты — это доброкачественная опухоль, которая возникает на фоне роста клеток предстательной железы. При этом недуге простата увеличивается в размерах и начинает всё сильнее давить на мочевой пузырь, сообщил РИАМО онкоуролог, андролог "СМ-Клиники" Александр Сысоев.

"Другие симптомы аденомы предстательной железы — это слабый поток мочи, увеличение времени, которое нужно на то, чтобы помочиться, ощущение не до конца опорожнённого мочевого пузыря, необычные выделения в конце мочеиспускания. Чуть реже встречаются примесь крови в моче и инфекции мочевыводящих путей как осложнение аденомы", — сказал Сысоев.

При этом выраженность симптомов не зависит от размеров аденомы, то есть сильное разрастание клеток вполне может вызывать незначительные неприятности, объяснил уролог. Он предупредил, что рак простаты называют "тихим", поскольку на ранней стадии он может вообще не проявляться, и онкозаболевание легко маскируется под простатит или аденому предстательной железы. Среди его симптомов — затруднённое мочеиспускание, трудности с началом мочеиспускания, боли и рези при походе в туалет, недержание мочи.

"Но нет, сама по себе аденома простаты никак не увеличивает риск развития рака. То есть у мужчины, у которого была аденома, со временем может развиться рак, но вероятность этого такая же, как у мужчины, у которого никогда не было аденомы простаты", — пояснил онкоуролог.

В группу риска входят мужчины старше 50 лет, а также генетически предрасположенные и имеющие лишний вес, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Терапию обычно начинают с препаратов, которые тормозят рост клеток, в более запущенных случаях проводится операция.

Чтобы не допустить развития аденомы простаты и серьёзных патологий, Сысоев советует чаще делать профилактический осмотр, фиксировать непривычные симптомы и говорить о них врачу.