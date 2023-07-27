Есть тревожный звонок: Онколог объяснил, как не прозевать раннюю стадию рака простаты

Рак простаты занимает лидирующие позиции в числе онкологических заболеваний, которые чаще всего диагностируют у мужчин. Причём сначала его можно даже не заметить — на ранних стадиях болезнь протекает почти бессимптомно, рассказал врач-онкоуролог, андролог-уролог высшей категории "СМ-Клиники" Александр Сысоев в беседе с Лайфом.

По словам медика, многие уверены, что исследоваться на рак простаты нужно только пожилым людям или тем, у кого есть генетическая предрасположенность, однако это совсем не так. С возрастом количество мутаций в ДНК увеличивается, а иммунная система организма уже не так хорошо улавливает эти "ошибки". Особую роль играют факторы образа жизни, в том числе несбалансированное питание, недостаток активности, недосып, стрессы, курение и употребление алкоголя, пояснил эксперт.

"На ранней стадии рак предстательной железы может протекать без симптомов. Но со временем новообразование обязательно проявит себя, поэтому важно прислушиваться к своему организму и с любыми жалобами обращаться к врачу", — предупредил собеседник Лайфа.

На более поздних стадиях рака простаты могут возникать проблемы с мочеиспусканием, уменьшение струи мочи, может появиться примесь крови в моче или сперме. Нередко онкологическое заболевание предстательной железы сопровождается резким похудением, болями в костях и эректильной дисфункцией.

"Необходимо понимать, что сегодня существуют эффективные методы лечения многих онкологических заболеваний, включая рак простаты. Главное, не бояться обращаться к врачу и строго следовать его рекомендациям в процессе терапии", — заключил Сысоев.

При этом даже если у вас нет жалоб и ничего не беспокоит, бывать на консультациях у уролога необходимо как минимум раз в год.