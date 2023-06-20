Врач поведал о коварном свойстве "мужского" рака

Рак предстательной железы — это злокачественная опухоль простаты, небольшого органа, который находится в малом тазу. Эта болезнь, как и многие другие онкологические заболевания, опасна тем, что на ранних стадиях опухоль не выходит за пределы железы и никак себя не проявляет. О том, как не пропустить тревожные звоночки на самых ранних стадиях, читателям Лайфа рассказал врач-уролог, эндоуролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Карен Мкртчян.