Врач поведал о коварном свойстве "мужского" рака
Уролог Мкртчян: Рак предстательной железы отличается от воспаления отсутствием симптомов
Рак предстательной железы — это злокачественная опухоль простаты, небольшого органа, который находится в малом тазу. Эта болезнь, как и многие другие онкологические заболевания, опасна тем, что на ранних стадиях опухоль не выходит за пределы железы и никак себя не проявляет. О том, как не пропустить тревожные звоночки на самых ранних стадиях, читателям Лайфа рассказал врач-уролог, эндоуролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Карен Мкртчян.
Факторы риска, провоцирующие рак предстательной железы, достаточно многочисленные. К ним относятся:
- Пожилой возраст. У людей старше 40–45 лет риск развития заболевания намного выше.
- Ожирение. Люди с повышенной массой тела более подвержены возникновению раку предстательной железы.
- Расовая и этническая принадлежность. Рак предстательной железы в основном имеют люди, принадлежащие к афро-карибским этническим группам. При этом, например, у японской нации риск возникновения заболевания намного ниже. Пока ещё точно неизвестно, почему существуют такие различия.
- Генетика. Учёные обнаружили гены, которые повышают риск развития рака предстательной железы и агрессивных форм данного заболевания. К ним относятся мутация гена BRCA1 и BRCA2.
Любой вид онкологии отличается от воспалительных процессов тем, что никаких симптомов не имеет, поэтому обнаружить проблему самостоятельно крайне сложно. Рак предстательной железы — не исключение. Симптомы появляются уже на поздних стадиях, когда есть осложнения от опухоли, появились метастазы. К ним относятся наличие крови в моче, слабость, боли в костях. Единственная возможность вовремя выявить заболевание — регулярно проходить диспансеризацию
заявил Лайфу уролог Карен Мкртчян
Ранее Лайф рассказывал, что одной из причин снижения либидо у мужчин могут быть психологические проблемы. Стресс негативно влияет на организм, поэтому на "мужской силе" легко могут отразиться развод, переезд или финансовые проблемы. Также роль могут сыграть и психические расстройства, сопровождающиеся тревогой и депрессией.
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