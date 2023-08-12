Кашель, температура и не только: Онколог перечислил первые симптомы рака лёгких

Ежегодно в мире рак лёгких выявляют у примерно 2,2 миллиона пациентов, при этом зачастую он диагностируется достаточно поздно, так как люди не обращают внимания на первые симптомы заболевания. Об этом в беседе с Лайфом заявил кандидат медицинских наук, врач-онколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

"Нередко от начала заболевания до второй-третьей стадий проходит буквально несколько недель. Важно обращать внимание на такие проявления, как субфебрильная (37–37,2 ℃) температура в течение длительного времени; одышка — её часто принимают за признак сердечно-сосудистой недостаточности. Как можно скорее надо обратиться к врачу, если кашель интенсивный, приступообразный, с кровью; чувство стеснённости или односторонняя боль в груди, как правило, она возникает со стороны поражённого лёгкого", — отметил он.

К признакам патологии также относятся общая слабость и быстрая утомляемость. При этом основным фактором, способным вызвать рак лёгких, является курение. Такой диагноз любителям табака ставится в 20 раз чаще, чем некурящим.

"В процессе вдыхания табачного дыма в организм попадает если не вся таблица Менделеева, то весьма значительная её часть. В том числе это и ядовитый мышьяк, и смертельно опасный кадмий, и чрезвычайно токсичный никотин, и метан — газ, замещающий необходимый для полноценного дыхания кислород. Также надо упомянуть бумагу, которую для производства сигарет отбеливают хлором, и клей, в составе которого фенолы, альдегиды и масса других высокотоксичных соединений", — добавил медик.

Обычно пациенты обращаются к врачу, когда процесс уже запущен, то есть на третьей-четвёртой стадии, и в этих случаях часто образуются метастазы. Тем, кто курит больше 15 лет, Басанов посоветовал проходить КТ лёгких ежегодно.

"И, конечно, "лучшее лечение — это профилактика": доказано, что у людей, бросивших курить, риск заболеть раком лёгких снижается на 7% через пять лет после отказа от вредной привычки", — пояснил Руслан Басанов.