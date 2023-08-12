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12 августа, 09:25

Кашель, температура и не только: Онколог перечислил первые симптомы рака лёгких

Онколог Басанов: Кашель с кровью и боль в груди являются признаками рака лёгких

Ежегодно в мире рак лёгких выявляют у примерно 2,2 миллиона пациентов, при этом зачастую он диагностируется достаточно поздно, так как люди не обращают внимания на первые симптомы заболевания. Об этом в беседе с Лайфом заявил кандидат медицинских наук, врач-онколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

"Нередко от начала заболевания до второй-третьей стадий проходит буквально несколько недель. Важно обращать внимание на такие проявления, как субфебрильная (37–37,2 ℃) температура в течение длительного времени; одышка — её часто принимают за признак сердечно-сосудистой недостаточности. Как можно скорее надо обратиться к врачу, если кашель интенсивный, приступообразный, с кровью; чувство стеснённости или односторонняя боль в груди, как правило, она возникает со стороны поражённого лёгкого", — отметил он.

К признакам патологии также относятся общая слабость и быстрая утомляемость. При этом основным фактором, способным вызвать рак лёгких, является курение. Такой диагноз любителям табака ставится в 20 раз чаще, чем некурящим.

"В процессе вдыхания табачного дыма в организм попадает если не вся таблица Менделеева, то весьма значительная её часть. В том числе это и ядовитый мышьяк, и смертельно опасный кадмий, и чрезвычайно токсичный никотин, и метан — газ, замещающий необходимый для полноценного дыхания кислород. Также надо упомянуть бумагу, которую для производства сигарет отбеливают хлором, и клей, в составе которого фенолы, альдегиды и масса других высокотоксичных соединений", — добавил медик.

Обычно пациенты обращаются к врачу, когда процесс уже запущен, то есть на третьей-четвёртой стадии, и в этих случаях часто образуются метастазы. Тем, кто курит больше 15 лет, Басанов посоветовал проходить КТ лёгких ежегодно.

"И, конечно, "лучшее лечение — это профилактика": доказано, что у людей, бросивших курить, риск заболеть раком лёгких снижается на 7% через пять лет после отказа от вредной привычки", — пояснил Руслан Басанов.

Медик озвучила один из признаков поражения лёгких, вызванного вейпами

Медик озвучила один из признаков поражения лёгких, вызванного вейпами

Отёчность на лице также может свидетельствовать об этой болезни. Ранее Лайф писал о других симптомах рака лёгких.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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