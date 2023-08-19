Учёные научились выявлять рак поджелудочной железы за три года до диагностики

Рак поджелудочной железы можно обнаружить за три года до обычной диагностики по двум параметрам. Это сильная потеря веса и повышенный уровень сахара в крови. К такому выводу пришли британские учёные из Университета Суррея, Оксфорда и организации Pancreatic Cancer Action. Результаты их работы опубликовал журнал PLoS One.

Специалисты проанализировали сведения о состоянии почти 35 тысяч здоровых пациентов и около 9 тысяч людей с раком поджелудочной железы. Выяснилось, что у людей с этим онкологическим заболеванием происходит потеря веса за два года до официальной диагностики. А гипергликемия (повышенный уровень сахара в крови) у них возникает за три года до диагноза.

Уточняется, что сейчас в большинстве случаев рак поджелудочной железы диагностируют слишком поздно для эффективного лечения. Учёные полагают, что результат их исследования поможет исправить эту ситуацию и заранее выявлять недуг.