Швейцарский препарат против рака перестанет продаваться в РФ в одной из дозировок

Министерство здравоохранения России отозвало регистрацию противоопухолевого препарата "Мабтера", выпускаемого швейцарской Roche. Это следует из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

"Министерством здравоохранения РФ <…> принято решение об отзыве (отмене) регистрационного удостоверения лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из единого реестра", — указано в тексте.

Речь идёт о "Мабтере", производимой в виде раствора для подкожного введения в дозировке 1600 мг. Решение принято после подачи АО "Рош-Москва" заявки с просьбой отменить регистрацию. В других дозировках препарат продолжит выпускаться.