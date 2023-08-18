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18 августа, 13:12

Швейцарский препарат против рака перестанет продаваться в РФ в одной из дозировок

Минздрав отменил регистрацию лекарства "Мабтера" в одной из дозировок

Министерство здравоохранения России отозвало регистрацию противоопухолевого препарата "Мабтера", выпускаемого швейцарской Roche. Это следует из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

"Министерством здравоохранения РФ <…> принято решение об отзыве (отмене) регистрационного удостоверения лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из единого реестра", — указано в тексте.

Речь идёт о "Мабтере", производимой в виде раствора для подкожного введения в дозировке 1600 мг. Решение принято после подачи АО "Рош-Москва" заявки с просьбой отменить регистрацию. В других дозировках препарат продолжит выпускаться.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Татьяна Миссуми
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