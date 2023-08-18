Швейцарский препарат против рака перестанет продаваться в РФ в одной из дозировок
Минздрав отменил регистрацию лекарства "Мабтера" в одной из дозировок
Министерство здравоохранения России отозвало регистрацию противоопухолевого препарата "Мабтера", выпускаемого швейцарской Roche. Это следует из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).
"Министерством здравоохранения РФ <…> принято решение об отзыве (отмене) регистрационного удостоверения лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из единого реестра", — указано в тексте.
Речь идёт о "Мабтере", производимой в виде раствора для подкожного введения в дозировке 1600 мг. Решение принято после подачи АО "Рош-Москва" заявки с просьбой отменить регистрацию. В других дозировках препарат продолжит выпускаться.
Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания из Германии Bionorica не планирует покидать российский рынок вопреки санкциям ЕС в отношении РФ. Сейчас производитель ищет партнёра, который мог бы ввести предприятие в Воронеже в эксплуатацию, так как западные рестрикции создают определённые сложности.
ТАСС / Владимир Смирнов