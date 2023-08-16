Крупная немецкая фармкомпания отказалась покидать российский рынок
ТАСС: Немецкая фармацевтическая компания Bionorica не уходит с российского рынка
Фармацевтическая компания из Германии Bionorica не планирует покидать российский рынок, вопреки санкциям ЕС в отношении РФ. Об этом заявили в её пресс-службе. Также там подчеркнули, что из-за рестрикций компания пока не в состоянии оборудовать и запустить в Воронеже завод по производству лекарственных средств. Из-за этого она ищет партнёра, который мог бы ввести предприятие в эксплуатацию.
"Bionorica не намерена уходить с российского рынка, мы хотим продолжать обеспечивать население России нашей высококачественной продукцией растительного происхождения", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Некоторое время назад СМИ сообщили, что Bionorica назад начала поиск покупателей завода в Воронеже, вокруг чего был раздут слух об уходе компании из России. Немецкая фирма работает в РФ с 1997 года.
Ранее Лайф публиковал топ-5 западных компаний, которые ушли из России после начала СВО и обанкротились. Так, авиакомпания Finnair потеряла 130 млн евро, автоконцерн Renault лишился 30% продаж, Zara была вынуждена закрыть свыше 1200 своих магазинов, TSMC потеряла клиентуру, ZSAR разорилась.
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