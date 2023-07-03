Производитель Domestos и Lipton объяснил отказ уйти из России

Заводы британской компании по производству продуктов и бытовой химии Unilever в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны, рассказала директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию организации в РФ и Белоруссии Ирина Антюшина.

"Как ранее заявляла штаб-квартира компании Unilever, были приостановлены инвестиции, импорт и экспорт продукции в Россию и из неё. Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж. Приоритетом компании остаётся обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей", — объяснила Антюшина в беседе с РИА "Новости".