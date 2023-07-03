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3 июля, 15:39

Производитель Domestos и Lipton объяснил отказ уйти из России

Компания Unilever решила работать в России для обеспечения внутреннего рынка

Заводы британской компании по производству продуктов и бытовой химии Unilever в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны, рассказала директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию организации в РФ и Белоруссии Ирина Антюшина.

"Как ранее заявляла штаб-квартира компании Unilever, были приостановлены инвестиции, импорт и экспорт продукции в Россию и из неё. Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж. Приоритетом компании остаётся обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей", — объяснила Антюшина в беседе с РИА "Новости".

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Ранее сегодня Unilever была внесена в украинский список "спонсоров войны" за продолжение своей деятельности в России. Там подсчитали, что доходы британской компании-производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов в России увеличились вдвое и достигли 108 миллионов евро. В Киеве возмущены, что её заводы продолжают работать в Екатеринбурге, Омске, Туле и Санкт-Петербурге.

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Андрей Бражников
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