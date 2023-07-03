Украина объявила производителя Domestos и Lipton "спонсором войны" за работу в России
НАПК Украины внесло британскую Unilever в перечень "спонсоров войны"
Британский производитель продуктов и бытовой химии Unilever внесён в украинский список "спонсоров войны" за продолжение своей деятельности в России. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.
"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever. Компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях", — написало ведомство в телеграм-канале.
Там отмечается, что компания давно обещала уйти с российского рынка, но не сделала этого. За последний год, по данным НАПК, доход Unilever в России увеличился вдвое и достиг 108 миллионов евро, а её заводы продолжают работать в Екатеринбурге, Омске, Туле и Санкт-Петербурге.
Ранее НАПК внесло американскую Mondelez International, которая в основном занимается производством кондитерских изделий, в список международных "спонсоров войны". Поводом послужил отказ компании уйти с российского рынка. У компании по-прежнему функционируют три завода в РФ.
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