ТОП-5 западных компаний, которые ушли из России после начала СВО и обанкротились Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как крупные западные производители банкротятся и разоряются после того, как уходят с российского рынка. 5 августа, 22:40 ТОП-5 компаний, потерявших клиентуру и прибыль из-за ухода с российского рынка. Обложка © ТАСС / Dmitri Lovetsky

Российский рынок — большой и платёжеспособный. Уход с него для многих западных компаний стал трагедией. Последние несколько лет и так были достаточно турбулентными: сначала рецессия в США, потом пандемия коронавируса, затем рукотворный энергетический кризис в Евросоюзе. И на фоне всего этого уход с российского рынка для некоторых компаний стал роковым.

Авиакомпания Finnair потеряла 130 млн евро

Авиакомпания Finnair терпит убытки из-за невозможности летать через территорию России. Фото © Shutterstock

Из-за конфликтной политики Финляндии небо над Россией оказалось закрыто для авиакомпании Finnair, а основным направлением заработка для неё были как раз трансконтинентальные рейсы из ЕС в Китай и Юго-Восточную Азию. Из-за невозможности летать через территорию России часть рейсов пришлось отменить, другие пустить в обход, что существенно удлинило время полётов и удорожало их себестоимость.

Расходы фирмы на закупку топлива выросли с 30% до 55% в общей доле расходов. Также компания лишилась своих российских клиентов, которые составляли свыше 20% от общего числа пассажиров "Финнэйр". В результате операционный убыток в прошлом году составил свыше 130 миллионов евро, и ситуация не улучшается.

Автоконцерн Renault лишился 30% продаж

Автоконцерн Renault лишился 30% продаж, покинув Россию. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Уйдя из России, автоконцерн Renault потерял рынок, который в 1,7 раза превосходил по объёмам продаж его домашний французский. Если в 2021 году во Франции концерн реализовал 268 951 автомобиль, то в Российской Федерации — 482 266, а без учёта продукции АвтоВАЗ — 131 552 машины. По данным агентства Reuters, в результате ухода компании "Рено" с российского рынка её мировые продажи упали на 30%. С учётом нестабильной ситуации в самой Франции это может оказаться для французских автопроизводителей фатальным.

"Индитекс" (Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti)

"Индитекс" рассматривает варианты открытия сети магазинов под новым названием. Фото © Shutterstock

Испанская компания "Индитекс" — владелец таких брендов, как Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti. Пандемия коронавируса особенно сильно подкосила индустрию моды: зачем покупать модные вещи, если в них нельзя никуда выйти? Только одна Zara была вынуждена закрыть свыше 1200 своих магазинов, пострадали и другие бренды компании. Уход же из России ещё больнее ударил по объёмам продаж и количеству закрытых магазинов. Теперь владельцы компании рассматривают варианты открытия сети магазинов под новым названием или перепродажи её стороннему инвестору.

TSMC потеряла клиентуру

Тайваньская TSMC просчиталась, уйдя из России и потеряв один из основных рынков сбыта. Фото © ТАСС / VCG / Visual China Group

Тайваньский техногигант TSMC, являющийся мировым лидером в производстве микросхем, испытывает огромные проблемы. Его руководство слепо выполняет все приказы американских политиков, поэтому компания сначала прекратила поставки чипов в Россию, а затем и "ввела санкции" на их поставки в Китай. Проблема в том, что Китай является их основным потребителем, занимая долю в 80–90% всех выпускаемых TSMC микросхем (именно в Китае из "полуфабрикатов" собирают конечные технологические решения). Получается, что, кроме России и Китая, эти чипы почти никому не нужны: Япония и США стараются поддерживать собственных производителей, а в Вашингтоне и Нью-Йорке хотят не развивать тайваньское производство, а добиться его банкротства, чтобы затем скупить за бесценок и перевезти в США.

ZSAR разорилась

Замок на воротах аутлет-деревни ZSAR висит ещё с сентября 2022 года. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Steffen Trumpf

Финская аутлет-деревня ZSAR разорилась после закрытия границ для россиян. Предназначенная для шопинга российских туристов деревня, где можно было купить товары известных брендов по сниженным ценам (Zsar Outlet Village), стала банкротом. Сначала, вложив около €40 млн в организацию аутлет-деревни, местные предприниматели столкнулись с пандемией, сократившей туристические потоки и фактически поставившей крест на развитии торговли. А затем финские власти закрыли границу, окончательно похоронив проект.

Список можно продолжать достаточно долго. Карл Маркс говорил, что политика — это концентрированное выражение и продолжение экономики. Но когда политики начинают действовать вопреки экономическим интересам — экономика неизбежно страдает.

Авторы Александр Роджерс