Фонд "Круг добра" закупит дорогостоящие препараты для детей с гепатитом С

Препараты для лечения детей с хроническим гепатитом С внесли в перечень для закупок фонда "Круг добра". Как сообщила пресс-служба Минздрава России, на сегодняшний день поступило уже более 1,5 тысячи заявок.

"По всем заявкам, одобренным фондом, дети с хроническим гепатитом С начнут получать лекарства в ближайшее время", — сказано в сообщении в телеграм-канале.