Фонд "Круг добра" закупит дорогостоящие препараты для детей с гепатитом С
Препараты для лечения детей с хроническим гепатитом С внесли в перечень для закупок фонда "Круг добра". Как сообщила пресс-служба Минздрава России, на сегодняшний день поступило уже более 1,5 тысячи заявок.
"По всем заявкам, одобренным фондом, дети с хроническим гепатитом С начнут получать лекарства в ближайшее время", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
С 2023 года родители или законные представители ребёнка, страдающего гепатитом С, могут направить запрос на обеспечение препаратами через портал "Госуслуги".
Ранее Лайф писал, что Минздрав России предложил внести препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон в перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учёту (ПКУ). О необходимости данных нововведений ранее заявлял руководитель ведомства Михаил Мурашко.
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