Врач перечислила шесть главных ошибок при приёме лекарств

Нарушение рекомендаций врача или правил применения конкретного препарата может привести к серьёзному ухудшению здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Первым и самым распространённым из них медик назвала несогласованность со специалистом — приём таблеток "на своё усмотрение".

"Люди иногда принимают решение на основании знакомых или сотрудников аптеки, которые не могут оценить картину. А в итоге выясняется, что нужно было либо принимать другой препарат, либо не принимать вообще никакие лекарства", — рассказала Чернышова "Вечерней Москве".

Самая главная ошибка — принимать лекарства без назначения врача. Фото © Unsplash

Нарушение дозировки — вторая ошибка, названная Чернышовой. Важно при покупке препарата сравнить её с рекомендацией врача. Третья — пропуск приёма: например, в отношении антибиотиков нужно, чтобы лекарство поступало в организм в определённой периодичности.

Запивать таблетку чаем, квасом, соком, молоком не следует — только обычной негазированной питьевой водой. Фото © Unsplash

Неправильный приём — ещё одна оплошность. Запивать таблетку чаем, квасом, соком, молоком не следует — только обычной негазированной питьевой водой. И само лекарство должно быть выпито правильно — к примеру, его не нужно разжёвывать. Если будет нарушена кишечнорастворимая оболочка, она растворится не в кишечнике, а значит, не будет усвоена. Также ни в коем случае нельзя допускать переизбытка нормы. Нужно учитывать и сочетаемость лекарств, ведь некоторые таблетки пить вместе запрещено.

"Один будет поглощать, нейтрализовать или вступать в химические реакции с другим. Надо разносить эти лекарства на разные приёмы, употреблять их до, после или во время еды, если есть указание в инструкции. Некоторые препараты принимаются вне зависимости от приёмов пищи — об этом обычно в инструкции говорится", — заключила Чернышова.