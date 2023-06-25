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25 июня, 09:41

От обезвоживания до подагры: Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приёма диуретиков

Терапевт Сапего: Бесконтрольный приём мочегонных чреват обезвоживанием

Приём диуретиков — мочегонных препаратов — без назначения врача может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, одна из них — аритмия. Об этом предупредил врач-терапевт Георгий Сапего.

"Мочегонные опасны в первую очередь обезвоживанием. Кроме того, они влияют на уровень в крови калия, кальция, глюкозы и мочевой кислоты. У кого-то может случиться нарушение сердечного ритма, у кого-то будет обострение подагры или проявится сахарный диабет", — сказал медик в интервью радио Sputnik.

Бесконтрольный приём диуретиков, по словам специалиста, также может привести к тому, что почки с надпочечниками начнут сопротивляться компонентам в лекарстве и, наоборот, будут задерживать воду, из-за чего появится отёчность. Вместе с тем врач отметил, что при назначении мочегонных препаратов специалисты оценивают большое количество параметров пациента, включая состояние функции его почек, а также уровень артериального давления.

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Ранее были названы опасные успокоительные, приём которых может обернуться слепотой и смертью. Причём это касается как растительных, так и синтетических препаратов.

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Freepik / aleksandarlittlewolf

Наталья Исакова
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