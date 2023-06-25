От обезвоживания до подагры: Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приёма диуретиков

Приём диуретиков — мочегонных препаратов — без назначения врача может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, одна из них — аритмия. Об этом предупредил врач-терапевт Георгий Сапего.

"Мочегонные опасны в первую очередь обезвоживанием. Кроме того, они влияют на уровень в крови калия, кальция, глюкозы и мочевой кислоты. У кого-то может случиться нарушение сердечного ритма, у кого-то будет обострение подагры или проявится сахарный диабет", — сказал медик в интервью радио Sputnik.

Бесконтрольный приём диуретиков, по словам специалиста, также может привести к тому, что почки с надпочечниками начнут сопротивляться компонентам в лекарстве и, наоборот, будут задерживать воду, из-за чего появится отёчность. Вместе с тем врач отметил, что при назначении мочегонных препаратов специалисты оценивают большое количество параметров пациента, включая состояние функции его почек, а также уровень артериального давления.