Врач назвал блюдо, провоцирующее рак

Рак кишечника, лёгких или предстательной железы может развиться у человека из-за дефицита в рационе овощей и чрезмерного пристрастия к шашлыкам. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

"Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остаётся только клетчатка из растений", — указал он в телеграм-канале.

Медик напомнил, что именно в овощах присутствует клетчатка. А вот мясо, приготовленное на огне, может приблизить к раку, поэтому лучше ограничить количество жареного в меню и добавлять к мясу свежую зелень. Также, по словам Вялова, опухолевые заболевания развиваются из-за сидячей работы и избыточного стресса.