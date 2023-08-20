Врач назвал блюдо, провоцирующее рак
Врач Вялов призвал есть овощи и отказаться от шашлыков ради профилактики рака
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Рак кишечника, лёгких или предстательной железы может развиться у человека из-за дефицита в рационе овощей и чрезмерного пристрастия к шашлыкам. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
"Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остаётся только клетчатка из растений", — указал он в телеграм-канале.
Медик напомнил, что именно в овощах присутствует клетчатка. А вот мясо, приготовленное на огне, может приблизить к раку, поэтому лучше ограничить количество жареного в меню и добавлять к мясу свежую зелень. Также, по словам Вялова, опухолевые заболевания развиваются из-за сидячей работы и избыточного стресса.
Ранее Лайф писал, что проходить обследование на рак кожи следует ежегодно, если вы достигли возраста 40–45 лет, в остальных случаях можно составить для себя индивидуальный график скринингов.