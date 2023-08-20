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20 августа, 11:09

Врач назвал блюдо, провоцирующее рак

Врач Вялов призвал есть овощи и отказаться от шашлыков ради профилактики рака

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Рак кишечника, лёгких или предстательной железы может развиться у человека из-за дефицита в рационе овощей и чрезмерного пристрастия к шашлыкам. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

"Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, и в кишечнике остаётся только клетчатка из растений", — указал он в телеграм-канале.

Медик напомнил, что именно в овощах присутствует клетчатка. А вот мясо, приготовленное на огне, может приблизить к раку, поэтому лучше ограничить количество жареного в меню и добавлять к мясу свежую зелень. Также, по словам Вялова, опухолевые заболевания развиваются из-за сидячей работы и избыточного стресса.

Учёные научились выявлять рак поджелудочной железы за три года до диагностики

Учёные научились выявлять рак поджелудочной железы за три года до диагностики

Ранее Лайф писал, что проходить обследование на рак кожи следует ежегодно, если вы достигли возраста 40–45 лет, в остальных случаях можно составить для себя индивидуальный график скринингов.

Татьяна Миссуми
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