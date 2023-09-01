В Московском зоопарке рассказали, что панда Диндин оказалась заботливой мамой

Несмотря на то что панды не воспитывают и часто бросают своё потомство, Диндин оказалась "невероятно заботливой". Об этом телеканалу "360" рассказали в Московском зоопарке. Именно из-за такого поведения чёрно-белых медведей за потомством круглосуточно наблюдают российские и китайские зоологи.

"Диндин оказалась невероятно заботливой мамой. Она сразу приняла детёныша, вылизала, положила на грудь и закрыла лапами от посторонних глаз. Панда самостоятельно выкармливает медвежонка и круглосуточно держит в объятиях, уделяя ему 100% внимания", — поделились там.

Причём панды размножаются редко не только в неволе, но и в естественной среде обитания. Такая низкая плодовитость связана с коротким репродуктивным периодом — всего один-два дня в году. Это одна из причин, по которой большая панда ранее находилась под угрозой вымирания, указали в зоопарке.

Более того, московские панды — совсем не московские, так как все представители вида принадлежат Китаю. Именно поэтому соглашение о нахождении Жуи, Диндин и их 150-граммового пандёныша рассчитано всего на 15 лет, и по истечении этого срока они отправятся на свою историческую родину.

В Китае, добавили в зоопарке, вопросу сохранения этих животных уделяют огромное внимание: осенью 2021 года в стране открылся Национальный заповедник больших панд, расположившийся на более чем 22 тысячах квадратных метрах. Это обеспечило прекрасную среду для выживания и размножения медведей.