В Московском зоопарке рассказали, что панда Диндин оказалась заботливой мамой
Диндин и её ребёнок. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Несмотря на то что панды не воспитывают и часто бросают своё потомство, Диндин оказалась "невероятно заботливой". Об этом телеканалу "360" рассказали в Московском зоопарке. Именно из-за такого поведения чёрно-белых медведей за потомством круглосуточно наблюдают российские и китайские зоологи.
"Диндин оказалась невероятно заботливой мамой. Она сразу приняла детёныша, вылизала, положила на грудь и закрыла лапами от посторонних глаз. Панда самостоятельно выкармливает медвежонка и круглосуточно держит в объятиях, уделяя ему 100% внимания", — поделились там.
Причём панды размножаются редко не только в неволе, но и в естественной среде обитания. Такая низкая плодовитость связана с коротким репродуктивным периодом — всего один-два дня в году. Это одна из причин, по которой большая панда ранее находилась под угрозой вымирания, указали в зоопарке.
Более того, московские панды — совсем не московские, так как все представители вида принадлежат Китаю. Именно поэтому соглашение о нахождении Жуи, Диндин и их 150-граммового пандёныша рассчитано всего на 15 лет, и по истечении этого срока они отправятся на свою историческую родину.
В Китае, добавили в зоопарке, вопросу сохранения этих животных уделяют огромное внимание: осенью 2021 года в стране открылся Национальный заповедник больших панд, расположившийся на более чем 22 тысячах квадратных метрах. Это обеспечило прекрасную среду для выживания и размножения медведей.
"Благодаря многолетним усилиям китайского правительства и их партнёров популяция больших панд сегодня уже достигла почти 2600 особей, из которых около 1900 медведей живут в дикой природе", — рассказали там.
Напомним, Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в течение месяца животные адаптировались к новому месту жительства. Для их комфорта были специально сделаны два закрытых вольера с водоёмами, местами для отдыха и скрытыми от глаз посетителей внутренними помещениями. Этой весной их, уже подросших и достигших половой зрелости, познакомили друг с другом. Самке Диндин — пять лет, а самцу Жуи — шесть. Уже 30 августа в зоопарке сообщили, что медведи обзавелись потомством.