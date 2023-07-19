Потомства ради: В Московском зоопарке состоялась первая личная встреча панд Жуи и Диндин

В Московском зоопарке удалось свести панд Жуи и Диндин. Процесс контролировал эксперт по размножению животных, который специально приехал в Москву из китайского заповедника панд в Чэнду, откуда в Россию и прибыли знаменитые чёрно-белые медведи. Об этом Лайфу сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Панды Жуи и Диндин. Видео © Московский зоопарк

"Всё время, пока панды находятся в Московском зоопарке, за ними наблюдают и наши, и китайские специалисты, регулярно проверяют анализы, фиксируют физиологические и поведенческие изменения. Руководствуясь полученными данными, зоологи решили, что время первой встречи настало", — сказала она.

На самом деле, первая встреча Жуи и Диндин состоялась ещё в середине апреля, она прошла во внутренних вольерах. Для этого ответственного шага павильон был специально закрыт для посетителей. Знакомить панд пришлось и теперь, но только в этот раз это происходило через решётку. Между уличными вольерами убрали шибер, чтобы они могли увидеть друг друга и обнюхать. Увидев, что агрессии у животных нет, зоологи впустили Жуи в вольер к Диндин. Сначала панды поиграли, ходили друг за другом и кувыркались, а потом приступили к попыткам спариться.

Особенность размножения панд в том, что самка может забеременеть в течении всего нескольких дней в году, поэтому зоологи соединяли Жуи и Диндин четыре раза на протяжении трёх дней. При этом эксперты наблюдали, чтобы интерес у животных был всегда взаимным. Панды быстро поняли, как нужно себя вести и что делать, хотя обычно молодого чёрно-белого медведя сводят с более опытным. И тем не менее не факт, что даже удачные попытки спаривания принесут плоды, поскольку зачатие у Жуи и Диндин могло не получиться с первого раза. Эксперты будут следить за состоянием самки и делать анализы.

В Московском зоопарке добавили, что беременность у больших панд длится около четырёх-пяти месяцев, а на свет появляются один или два малыша. Вес новорождённого составляет 100–200 граммов. При этом панды во всём мире, в том числе и малыши, принадлежат Китаю и уезжают домой по прошествии нескольких лет.